#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΑΕΕ: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ οι κατοικίες με ασφάλιση κτιρίου

Σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος.

ΕΑΕΕ: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ οι κατοικίες με ασφάλιση κτιρίου

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 15:13

Οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.108.542 (αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με την έρευνα της 31ης Μαρτίου 2025) σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 16,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό (που εμπίπτουν στις καλύψεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ) παρουσιάζουν αύξηση 7,8% σε σχέση με την έρευνα της 31/03/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 67,7% από 65,0% στις 31/03/2025.

Διαπιστώνεται επομένως ότι σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα Business Days 2025 συμμετείχε η Εθνική Ασφαλιστική

ΕΑΕΕ: Στο 39,2% τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα έναντι φυσικών καταστροφών

Ο Αλ. Σαρρηγεωργίου στο Columbia: Πώς τοποθετήθηκε για ασφάλιση, ΑΙ και ανθεκτικότητα

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Λάρισας γιορτάζει την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο