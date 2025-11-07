ΕΑΕΕ: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ οι κατοικίες με ασφάλιση κτιρίου

Οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.108.542 (αύξηση κατά 3,5% σε σύγκριση με την έρευνα της 31ης Μαρτίου 2025) σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 16,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό (που εμπίπτουν στις καλύψεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ) παρουσιάζουν αύξηση 7,8% σε σχέση με την έρευνα της 31/03/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 67,7% από 65,0% στις 31/03/2025.

Διαπιστώνεται επομένως ότι σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος.