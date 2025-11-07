#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Λήξη συναγερμού με την πειρατεία στο τάνκερ της Latsco

Επί τόπου η φρεγάτα της ΕΕ, με τους Σομαλούς πειρατές να έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ασφαλή όλα τα μέλη του πληρώματος. Πώς εκτυλίχθηκε το σοβαρό επεισόδιο.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 15:24

Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό πειρατείας έξω από τη ακτές της Σομαλίας στο οποίο εμπλεκόταν το πλοίο το Hellas Aphrodite, διαχείρισης της Latsco Marine Management. 

Οπως έγινε γνωστό από την εταιρεία ασφαλείας Διάπλους, στο σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό βρίσκεται φρεγάτα, μέρος της δύναμης πυρός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, οι πειρατές δεν βρίσκονται πλέον στο πλοίο, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα, στο πλήρωμα συγκαταλέγονται και πέντε Έλληνες. 

Το επεισόδιο 

Οπως έγινε γνωστό εχθές, το product tanker με σημαία Μάλτας είχε καταληφθεί από Σομαλούς πειρατές. 

Το πλοίο βρισκόταν σε διαδρομή από το Sikka της Ινδίας προς το Durban της Νότιας Αφρικής το πρωί της Πέμπτης.

Η Latsco Marine Management με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το Hellas Aphrodite, διαβεβαιώνοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και παραμένει σε επαφή μαζί τους. 

Η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην περιοχή δήλωσε ότι ένα από τα σκάφη της βρίσκεται «κοντά στο περιστατικό και πλησιάζει, έτοιμο να αναλάβει τις κατάλληλες δράσεις για να ανταποκριθεί αποδοτικά στην πράξη πειρατείας». 

Οπως είχε γίνει γνωστό, οι πειρατές είχαν ανοίξει πυρ πάνω στο τάνκερ ενώ είχε εκραγεί και χειροβομβίδα. 

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Διάπλους, το πλήρωμα είχε κλειδωθεί σε αλεξίσφαιρο καταφύγιο εντός του πλοίου και παρέμεινε εκεί.      

Η ανακοίνωση της Latsco Marine 

Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει περιστατικό ασφαλείας επί του υπό διαχείριση πλοίου HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766).

Το περιστατικό συνέβη στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, διέπλεε από το Sikka της Ινδίας προς το Durban της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ν.μ. από τις ακτές της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, και παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι product tanker με μεταφορική δυνατότητα 49,992 κ.ό.χ., που ναυπηγήθηκε το 2016 και έχει σημαία Μάλτας.

 

 

