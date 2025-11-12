#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπασταύρου: Ενημερώσαμε την Κομισιόν για την επικαιροποίηση δεδομένων για την GSI

Ο υπουργός Ενέργειας με τον κύπριο ομόλογό του συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Νταν Γιόργκενσεν.

Παπασταύρου: Ενημερώσαμε την Κομισιόν για την επικαιροποίηση δεδομένων για την GSI

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 17:19

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Νταν Γιόργκενσεν.

Σε συνέχεια της συνάντησης, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου και τον Υφυπουργό κ. Τσάφο, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Jogersen. Τον ενημερώσαμε για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς Υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το Αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 που είχαμε με τον Κύπριο Υπουργό, με τους Υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παπασταύρου: Ο ενεργειακός ρεαλισμός μας έφερε κοντά με τις ΗΠΑ

Παπασταύρου: Η ΕΥΔΑΠ θα ενισχυθεί με νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων

Ρήγμα Λονδίνου–Βρυξελλών για το ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας των 150 δισ.

H Ελλάδα ενεργειακός κόμβος: Οι ευκαιρίες και τα ρίσκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο