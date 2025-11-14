Πιερρακάκης: Θα εξοφλήσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα

Δέκα χρόνια νωρίτερα θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δηλώσεις του στο Bloomberg.

Όπως είπε ο υπουργός η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης θα ενισχύσει την δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας η οποία αποτελεί πλέον σταθερό κανόνα.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά έως το 2031, δέκα χρόνια πριν από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Σήμερα, η χώρα οφείλει 31,6 δισ. ευρώ από τα αρχικά 52,9 δισ. ευρώ της Δανειακής Διευκόλυνσης του 2010, ενώ η επιτάχυνση των πληρωμών αναμένεται να συμβάλει στη σταδιακή εξομάλυνση του προφίλ χρέους μετά το 2032.

Ο ΥΠΕΘΟ στη συνέντευξή του ανέφερε ακόμα ότι: