Ενοποιούνται τα τελωνεία Ελευσίνας και Αθηνών

Στη σύσταση του Τελωνείου Δυτικής Αττικής προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενοποιώντας τις λειτουργίες των Τελωνείων Ελευσίνας και Αθηνών, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή.

Οπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η νέα, ενισχυμένη τελωνειακή δομή τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τις 24 Νοεμβρίου 2025, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και καλύτερο συντονισμό σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το νόμιμο εμπόριο, την ασφάλεια των προϊόντων και τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ.

Το Τελωνείο Δυτικής Αττικής αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν τα δύο Τελωνεία, διατηρεί τη χωρική τους αρμοδιότητα και ενισχύει σημαντικά την παρακολούθηση των αποθηκών στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό πλαίσιο λειτουργίας, που διευκολύνει επιχειρήσεις και συναλλασσόμενους.

Η οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στις τελωνειακές διαδικασίες, καταλήγει η ανακοίνωση.