Ο τομέας συμμετέχει κατά 40% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 21,1% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2024), όπως κάνει γνωστό η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Εφτασε το 1,23 δισ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων αυτοκινήτου

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 14:20

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 40% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 21,1% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2024), όπως κάνει γνωστό η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ. Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων του έτους 2024 ήταν 1,23 δισ. €, αυξημένη κατά 5,12% σε σχέση με το 2023. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 3,08 δισ. €, αυξημένη κατά 7,84% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2023 και 2024 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

