Οριακή μείωση στις επισκέψεις σε μουσεία τον Ιούλιο

Μείωση 3,8% σημειώθηκε τον Ιούλιο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ υπήρξε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 9,4% και αύξηση των εισπράξεων κατά 29,1%.

Το 7μηνο, παρατηρείται, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μείωση κατά 0,9% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 34,4% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 10,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 29%.

Το 7μηνο, παρατηρείται μείωση κατά 4,4 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 4,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 38,8% στις εισπράξεις.