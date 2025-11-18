#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οριακή μείωση στις επισκέψεις σε μουσεία τον Ιούλιο

Υπήρξε ωστόσο αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 9,4% και αύξηση των εισπράξεων κατά 29,1%.

Οριακή μείωση στις επισκέψεις σε μουσεία τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 14:24

Μείωση 3,8% σημειώθηκε τον Ιούλιο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ υπήρξε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 9,4% και αύξηση των εισπράξεων κατά 29,1%.

Το 7μηνο, παρατηρείται, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μείωση κατά 0,9% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 34,4% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 10,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 29%.

Το 7μηνο, παρατηρείται μείωση κατά 4,4 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 4,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 38,8% στις εισπράξεις.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διευρυμένη «εισαγόμενη» πτώση στο Χρηματιστήριο

Euronext: Σάρωσε η Δημόσια Πρόταση με αποδοχή στο 73%

Απώλεια παραγωγής έως 9 δισ. λόγω έλλειψης 300.000 ξένων εργατών

Εξαϋλώθηκε 1,2 τρισ. στα crypto, η μετάσταση στις μετοχές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο