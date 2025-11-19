Ποιοι νομοί είναι πρωταθλητές σε... τρακαρίσματα

Για μια ακόμη χρονιά, τα στοιχεία του 2024 που δημοσίευσε χθες η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τις επιδόσεις του κλάδου οχημάτων προκάλεσαν τον προβληματισμό της αγοράς, καθώς πολλές εταιρείες φαίνεται να υποχρεώνονται σε αρνητικό ασφαλιστικό αποτέλεσμα, το οποίο σε κάποιες από αυτές, πολύ πιθανόν να μην καλύπτεται ούτε από τα αντίστοιχα έσοδα του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, από το 2018 έως το 2024 η συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων -με εξαίρεση την διετία της πανδημίας covid-19- διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα, σε αντίθεση με το μέσο κόστος των ζημιών που αυξήθηκε κατά πολύ, επηρεαζόμενο και από την επίπτωση του πληθωρισμού στις τιμές των ανταλλακτικών και των συνεργείων.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, το μέσο κόστος ζημιών από τα 1.186 ευρώ του 2018 ανέβηκε στα 1.344 ευρώ το 2024 και ο δείκτης ζημιών στις καλύψεις αστικής ευθύνης οχημάτων (ΑΕΟ) από το 47,9% της παραγωγής το 2018 εκτοξεύθηκε στο 65,99% πέρυσι. Αν μάλιστα στο κόστος των ζημιών συνεκτιμήσουμε και τα στατιστικά και αναλογιστικά αποθέματα που προκύπτουν, τότε ο δείκτης ζημιών κατά τη διετία 2023-2024 ξεπέρασε το 80%.

Με δεδομένο ότι από το υπόλοιπο 20% των ασφαλίστρων θα πρέπει να καλυφθούν τόσο οι προμήθειες των διαμεσολαβητών, όσο και τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών (π.χ. ενοίκια, μισθοί, διαφημίσεις, κ.λπ.) είναι προφανές ότι σε πολλές εταιρείες το ασφαλιστικό αποτέλεσμα κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα και σε αρκετές εξ’ αυτών πιθανόν να μην καλύφθηκε ούτε και από τα αναλογούντα έσοδα του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει σε παλαιότερο δημοσίευμά του το Euro2day.gr, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν λάβει χώρα κάποιες θετικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τις επιδόσεις του κλάδου οχημάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

α) Το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να αποδίδουν σημαντικά οι κινήσεις της Πολιτείας προκειμένου να αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα των ανασφάλιστων αυτοκινήτων και δικύκλων.

β) Η υποχρεωτική κάλυψη των οχημάτων από τη 1η Ιουνίου του 2025 έναντι φυσικών καταστροφών και

γ) Η εφαρμογή του αυστηρότερου νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τα στοιχεία των πρώτων πέντε μηνών να δείχνουν υποχώρηση των τροχαίων ατυχημάτων στην Αθήνα.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το 2024:

Οι νομοί που εμφάνισαν την υψηλότερη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων ήταν αυτοί της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Αχαΐας.

ήταν αυτοί της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Αχαΐας. Στη δεύτερη πιο «επικίνδυνη» κατηγορία περιλαμβάνονται οι νομοί Χανίων, Ρεθύμνου, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας, Ευβοίας, Χίου και Ιωαννίνων.

περιλαμβάνονται οι νομοί Χανίων, Ρεθύμνου, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Βοιωτίας, Ευβοίας, Χίου και Ιωαννίνων. Αντίθετα, οι νομοί με τη χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων ήταν: Λακωνίας, Σάμου, Λέσβου, Ροδόπης, Έβρου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Καρδίτσας, Άρτας, Γρεβενών και Φλώρινας.

Βέβαια, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ των νομών υψηλής συχνότητας ατυχημάτων και των νομών που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέσο κόστος ατυχημάτων.