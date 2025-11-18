Πιο επίκαιρες από ποτέ είναι σήμερα για ολόκληρη την Ευρώπη οι συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), που αποτέλεσαν τη βάση του διαλόγου για την ελληνική οικονομία.

Οι προτάσεις αυτές αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της 9ης Οικονομικής Συνδιάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε., η οποία αποτέλεσε την πρώτη ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη της Ένωσης, με τίτλο "Ευρώπη & Ελλάδα 2030 – Μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη", που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της διεθνούς πολιτικής σκηνής και δημόσιας σφαίρας, αλλά και της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικότητας και εργασίας.

Όπως επισημάνθηκε αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό ζητούμενο η ανάγκη για επαναβιομηχανοποίηση με όρους τεχνολογίας, επένδυση στην καινοτομία και στο upskilling/reskilling των εργαζομένων, καθώς η ήπειρος καλείται να καλύψει το τεχνολογικό και παραγωγικό χάσμα με τις ΗΠΑ και την Ασία, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικό προϊόν στο μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η 9η Οικονομική Συνδιάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε. αποτέλεσε μια συντονισμένη, συλλογική προσπάθεια με τους συνεργαζόμενους φορείς, όπως η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), η ENDEAVOR, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ).

Οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που παρέστησαν στη Συνδιάσκεψη αποδέχτηκαν την ουσία των προτάσεων της Ε.ΕΝ.Ε. αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υιοθέτησης πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ανοίγοντας τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς (φωτ.), Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, στάθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίσει δραστικά η Ευρώπη, τρεις κρίσιμες προκλήσεις ώστε να καλύψει το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτές αφορούν στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, τη χαμηλή παραγωγικότητα και το μειούμενο εργατικό δυναμικό με τις τελευταίες δύο να επιδεινώνουν την πρώτη και κύρια πρόκληση.

Η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή λόγω της περιορισμένης ευρωπαϊκής εξοικείωσης με τις ψηφιακές δεξιότητες και των ανεπαρκών επενδύσεων σε σύγχρονο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, κάτι που οδηγεί σε επιβράδυνση της ανάπτυξης και ενίσχυση του ποσοστού χρέους/ΑΕΠ. Παράλληλα, η μείωση του εργατικού δυναμικού, που οφείλεται τόσο στο δημογραφικό όσο και στη διάθεση της Γενιάς Ζ για λιγότερη εργασία, αναμένεται να αυξήσει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, γεγονός που επίσης συμβάλλει στην άνοδο του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και πρέπει να του επιτεθούμε με στοχευμένα μέτρα για τον σπάσουμε» υπογράμμισε ο κ. Χατζημηνάς. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει ευρωπαϊκή «επίθεση σε τρία μέτωπα». Πρώτον, πρόταση για μειωμένο οριακό φόρο για εθελοντικές υπερωρίες και απασχόληση συνταξιούχων, μέτρο που σκοπό έχει την αντιμετώπιση του μειούμενου εργατικού δυναμικού.

Μηδενικό οριακό μη μισθολογικό κόστος για αυξήσεις μισθών μετά από πιστοποιημένη επανεκπαίδευση και αναβάθμιση ψηφιακών/ΑΙ δυνατοτήτων καθώς και επιταχυνόμενες αποσβέσεις για υψηλής τεχνολογίας κεφαλαιουχικές επενδύσεις, μέτρα που στοχεύουν να αντιστρέψουν την πορεία της χαμηλής παραγωγικότητας στην Ευρώπη.

Τέλος, μειωμένοι οριακοί φόροι μόνο για τα κέρδη της εταιρίας που υπερβαίνουν τα κέρδη των προηγούμενων ετών, μέτρο που ενισχύει τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και εν τέλει τη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι, ήδη η Γερμανία έκανε τα πρώτα βήματα υιοθετώντας τέτοιες αναπτυξιακές πολιτικές χρησιμοποιώντας χαμηλότερους οριακούς φόρους στην επιπλέον εργασία και ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, ο κ. Χατζημηνάς υπογράμμισε ότι το μη μισθολογικό κόστος (τονίζεται ότι αυτό δεν αφορά τόσο τις εισφορές, αλλά περισσότερο τη φορολογία εισοδήματος) εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, αποτελώντας αρνητικό παράδειγμα οριακού φόρου.

Η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει τη μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχης πιστοποίησης από έγκυρους θεσμικούς φορείς και ως απόρροια αυτού οι εργοδότες θα αυξάνουν τους μισθούς τους. «Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή για να βγούμε από το αδιέξοδο» τόνισε ο πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε.

Στους επτά άξονες που θα διαμορφώσουν την πολιτική της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Άξονες που περνούν, μεταξύ άλλων, μέσα από τη φορολογία, τις επιδοτήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

“Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, βασιζόμενοι στην ενίσχυση της δημοσιονομικής ισορροπίας, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην μακροδιάσταση, αλλά και στη μικροδιάσταση, στην παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό” τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης -που έχει υπάρξει εκ των σταθερότερων συνομιλητών της Ένωσης τα τελευταία 10 και πλέον έτη- καλωσόρισε την πρωτοβουλία της Ε.ΕΝ.Ε να εισφέρει διεθνή τεχνογνωσία στον επίκαιρο διάλογο για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα με αιχμή το μοντέλο οριακής φορολογίας που δύναται να κινητροδοτήσει σημαντικά την επαναβιομηχανοποίηση, την τόνωση της παραγωγικότητας, και το ψηφιακό upskilling-reskilling. Θέσεις που, όπως εξήγησε, έχουν ήδη συμβάλλει στον διάλογο για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά σήμερα δείχνουν να έχουν ειδική αξία και πεδίο εφαρμογής – και ως εκ τούτου βρίσκονται υπό μελέτη και αξιολόγηση προς αξιοποίηση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, που από πέρυσι έχει ταχθεί δημόσια υπέρ και των τεσσάρων βασικών προτάσεών της Ε.ΕΝ.Ε. που δύνανται να ενισχύσουν ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, μίλησε, στο πλαίσιο αυτό, για την ανάγκη ενός ολιστικού σχεδίου μετασχηματισμού της οικονομίας, με παράλληλη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, εξηγώντας ότι “χωρίς ισχυρή παραγωγή δεν μπορεί υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη”.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι καμία βιομηχανία δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά χωρίς προσιτό ενεργειακό κόστος, ενώ τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, με επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια. Μία τέτοια τεχνολογική και ψηφιακή επαναβιομηχανοποίηση, υπογράμμισε, είναι κρίσιμη και αναγκαία για την οικοδόμηση μίας ανθεκτικής οικονομίας, με ένα διαφοροποιημένο και ισχυροποιημένο παραγωγικό υπόδειγμα που να την καθιστά διεθνώς ανταγωνιστική.

«Ακούμε την πρόταση της Ε.ΕΝ.Ε σχετικά με την παροχή περαιτέρω κινήτρων στις επιχειρήσεις για upskilling και reskilling» είπε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απευθύνοντας κάλεσμα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και οι ίδιες στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Αναφέρθηκε επίσης στο νέο πρόγραμμα επιδότησης, της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης η κα. Κεραμέως ανέφερε πως η Ε.ΕΝ.Ε. και η πρότασή της αναφορικά με την μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους, καθώς και το παράδειγμα της Γερμανίας, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, στο νέο νομοσχέδιο, αναφορικά με την κατάργηση των προσαυξήσεων σε εισφορές που συνδέονται με την υπερεργασία και τις υπερωρίες.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, σημείωσε ότι στο κάδρο βρίσκονται σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις, θέσπιση ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους.

Ενδιαφέρουσα χαρακτήρισε την πρόταση για οριακή φορολόγηση ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, λέγοντας ότι χρειάζεται δημοσιονομική μελέτη και αξιολόγηση της επίπτωσης της πρότασης αυτής στα δημόσια έσοδα.

Στη δική του τοποθέτηση ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ανέφερε ότι υπάρχει προβληματισμός για τις χαμηλές ταχύτητες στο ΑΙ και στις ψηφιακές δεξιότητες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να τονίσει περισσότερο την παρουσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη στιγμή που η Κίνα και οι ΗΠΑ κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Εκτός από τους υπουργούς που αποδέχτηκαν την ουσία των προτάσεων της Ε.ΕΝ.Ε, ομοψυχία εμφάνισαν και οι εργοδοτικές οργανώσεις που παρέστησαν στην εκδήλωση, καθώς και οι ΓΣΕΕ και ΔΥΠΑ που αναγνώρισαν την αξία των προτάσεων και εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το παρών στην 9η Ετήσια Οικονομική Συνδιάσκεψη της Ε.ΕΝ.Ε. έδωσαν και εξέχοντες ομιλητές από το εξωτερικό, όπως ο Γερμανός Dr. Robert Habeck, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών και Κλιματικής Δράσης (2021-25), Μέλος του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, τονίζοντας πως η περίοδος της κρίσης αποτέλεσε ένα success story για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας πόσο γρήγορα μπορεί να ανταποκριθεί σε αλλαγές μοντέλου όταν προκύπτει ανάγκη.

«Γενικά, όμως, δεν πρέπει να καθόμαστε και να ελπίζουμε ότι ο Πούτιν ή οποιοσδήποτε άλλος δεν θα απειλήσει ξανά την ενεργειακή μας ασφάλεια. Πρέπει να δράσουμε με σύστημα και προγραμματισμό» εξήγησε ο κ. Habeck.

Από την πλευρά του ο Remigijus Simasius, Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και Δήμαρχος του Βίλνιους, Λιθουανία, Πρόεδρος, Lithuanian Free Market Institute, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ίδια προβλήματα και πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα, καθώς ο άνθρωπος παραμένει ο βασικός παράγοντας. Ο κ. Habeck τόνισε τη σημαντική αξία της μελέτης των θέσεων της Ε.ΕΝ.Ε, με τις οποίες συμφωνεί τόσο ως προς τη λογική και την κατεύθυνση, αλλά και ως προς τον μηχανισμό εφαρμογής αυτών, τονίζοντας ότι οι θέσεις αυτές αφορούν πραγματικά όλη την Ευρώπη.

Η κα. Sylvie Goulard, Καθηγήτρια Πρακτικής SDA Bocconi School of Management, Υποδιοικήτρια, Τράπεζας της Γαλλίας και πρώην Υπουργός Άμυνας στη Γαλλία, τόνισε ότι αυτό που λείπει σήμερα από την Ευρώπη είναι ένα ενιαίο κέντρο αποφάσεων, χαρακτηρίζοντας αναγκαίο να ξεπεράσουμε ως Ευρώπη το τεχνολογικό κενό που έχουμε σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις ο δημοσιογράφος των Financial Times Dr. Martin Sandbu υπογράμμισε πως η νοσταλγία για γαλλογερμανική ηγεμονία δεν αρκεί, αλλά χρειάζονται πρωτοβουλίες από όλες τις χώρες.

Στα πολλά και διαφορετικά εμπόδια που δημιουργούν στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά οι πολύπλοκες διαδικασίες και η ασυνέχεια στις μεταφορές, στάθηκε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ. «Σήμερα μόνο 4 μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν έδρα την Ευρώπη, ενώ καμία από εταιρείες ηγέτες στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν εδρεύουν σε αυτή» τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στη σωστή κατεύθυνση προσπαθώντας να μειώσει τα εμπόδια και να απλοποιήσει τις διαδικασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστική της βάση και θα διαμορφώσουν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο, όμως το κόστος ακόμη υπερισχύει του κέρδους. «Το κόστος - σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες -ξεπερνά τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το όφελος για τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μόλις 9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως» συμπλήρωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Την ενίσχυση της εσωτερικής βιομηχανικής παραγωγής της Ευρώπης, ώστε να επιτευχθεί η πράσινη ανάπτυξη, χαρακτήρισε αναγκαία ο Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Ομάδας Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D) πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

«Η Ευρώπη σήμερα εισάγει το 90% των φωτοβολταϊκών και το 60% των ανεμογεννητριών της από την Κίνα. Αυτό πρέπει να αλλάξει» είπε ο κ. Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης αναλύθηκαν τα βήματα που πρέπει να γίνουν και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επαναβιομηχανοποίηση, τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της ελληνικής οικονομίας. Όπως τονίστηκε η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας μας είναι εφικτή, χρειάζεται όμως να γίνουν άλματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας, έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά και θα πρέπει να ενώσει δυνάμεις, να βάλει το «εμείς» πάνω από το «εγώ», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

«Η Ελλάδα είναι προτελευταία στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ παραμένει χαμηλή, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι προβληματική. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά δεν έχουμε περάσει τον κάβο για να δημιουργήσουμε μια οικονομία ανθεκτική στην επόμενη κρίση» σχολίασε από την πλευρά του ο Κώστας Θέος, Γενικός Διευθυντής, Ελληνικής Παραγωγής.

Συνοπτικά, η Ε.ΕΝ.Ε με τους άνωθεν Φορείς έθεσε στην 9η Οικονομική της Συνδιάσκεψη τις τέσσερις κοστολογημένες προτάσεις της ως ευρωπαϊκή ατζέντα:

1. Μηδενικό Οριακό Μη Μισθολογικό Κόστος

Προτείνεται η μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχης πιστοποίησης από έγκυρους θεσμικούς φορείς και ως απόρροια αυτού οι εργοδότες θα αυξάνουν τους μισθούς τους.

2. Μειωμένη Οριακή Φορολόγηση Επιχειρήσεων

Προτείνεται ένα σχήμα μειωμένης οριακής φορολόγησης για επιχειρήσεις, για επιπλέον κέρδη που θα δηλώσουν πάνω από την προηγούμενη χρονιά αφού ληφθεί υπόψιν και αφαιρεθεί η αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Αυτή η στρατηγική σκοπεύει στη διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη.

3. Σταδιακή Κατάργηση Προκαταβολής Φόρου

Η πρόταση για μία προγραμματισμένη, σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου, για τα επόμενα δέκα και πλέον χρόνια, στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση των νέων επενδύσεων. Αυτή η ενέργεια αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα.

4. Σταδιακή Επιτάχυνση Αποσβέσεων για Επενδύσεις σε Εξοπλισμό

Προτείνεται η μείωση του χρόνου απόσβεσης επενδύσεων που γίνονται σε παραγωγικό εξοπλισμό, και δη αυτής της υψηλής τεχνολογίας σε 10% -10% - 40% - 40% στα 4 χρόνια αντί για 10% σε 10 χρόνια, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα για περαιτέρω επενδύσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το σημερινό καθεστώς αποσβέσεων στην Ελλάδα είναι από τα λιγότερα ανταγωνιστικά καθεστώτα στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), οι προτάσεις αυτές μπορούν σωρευτικά να οδηγήσουν σε αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 1,6 δισεκ. ευρώ ετησίως την πρώτη δεκαετία, στη δημιουργία 17.000 ετήσιων ισοδύναμων θέσεων πλήρους απασχόλησης και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος κατά 1 δισεκ. ευρώ ετησίως την ίδια περίοδο.

Σε περίπτωση που τα μέτρα καταφέρουν να προσελκύσουν σημαντικές νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι επιδράσεις μπορεί να είναι σημαντικά ισχυρότερες (έως €9,7 δισεκ. ετησίως σε όρους ΑΕΠ, €6,1 δισεκ. σε όρους επιπλέον ετήσιων εσοδών του Δημοσίου και 128.500 θέσεις εργασίας σε όρους απασχόλησης). Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσίασε η Σοφία Σταυράκη, Ανώτερη Ερευνήτρια του ΙΟΒΕ.

Τα συμπεράσματα της 9ης Συνδιάσκεψης, βρίσκονται ήδη σε διαβούλευση μεταξύ των συμμάχων φορέων, αλλά και των θεσμικών συνομιλητών της Ε.ΕΝ.Ε, την πολιτική, την οικονομική και την επιχειρηματική ηγεσία της χώρας, κέντρα σκέψης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και διεθνείς συνομιλητές στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συνδιάσκεψη άνοιξε τον διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και διεθνείς αναλυτές και σχολιαστές – όπως ο Martin Wolf των Financial Times – αναφέρονται όλο και συχνότερα στην ανάλυση και χρήση οριακών φόρων, επιβεβαιώνοντας εμμέσως την επιδραστικότητα των προτάσεων της Ε.ΕΝ.Ε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Ένωση θα παρουσιάσει τα ευρήματα σε στοχευμένα roundtables για περαιτέρω επεξεργασία των θέσεων, πριν τις καταθέσει και παρουσιάσει εκ νέου αρμοδίως θεσμικά στις αρχές του επόμενου έτους.