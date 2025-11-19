Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Νέο πακέτο κυρώσεων για παραβάσεις σε POS και IRIS

Νέες φορολογικές διατάξεις για τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών (POS, IRIS κ.ά.), το ιδιωτικό χρέος και τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) ενσωματώνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) για την αξιοποίηση των σχολαζουσών κληρονομιών και κοινωφελών περιουσιών.

Στο μέτωπο των ηλεκτρονικών πληρωμών αναμορφώνεται το καθεστώς υποχρεώσεων και κυρώσεων, μετά και την επέκταση σε όλη των αγορά από την 1η Δεκεμβρίου της υποχρεωτικής εφαρμογής του IRIS. Στο πεδίο των ισχυουσών κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν υποχρεωτικά POS, εμπίπτουν πλέον και οι πληρωμές με IRIS.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι επιχειρήσεις που θα εντοπίζονται να μην έχουν αναβαθμίσει και διασυνδέσει τα συστήματα POS και IRIS με την ΑΑΔΕ αντιμετωπίζουν πλέον βαριές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα θα επιβάλλονται «καμπάνες» 200.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ Αρχής για την εφαρμογή του μέτρου και σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια πενταετία το πρόστιμο αυξάνει στο ποσό των 300.000 ευρώ.

Σημαντικές κυρώσεις προβλέπονται και για όσους δεν προχωρούν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις των POS εντός των προθεσμιών που ορίζει η ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακυρώνεται η δήλωση συμμόρφωσης της επιχείρησης, ενώ επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Για περιπτώσεις μερικής συμμόρφωσης, όπου αναβαθμίζεται μόνο μέρος του εξοπλισμού, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ για κάθε τερματικό που παραμένει σε παλαιότερη έκδοση εκτός αν αποδειχθεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην επιχείρηση.

Με την είσοδο του IRIS στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η Φορολογική Διοίκηση επιδιώκει να κλείσει κάθε πιθανό «παράθυρο» μη καταγεγραμμένων συναλλαγών. Είτε η πληρωμή γίνεται με κάρτα μέσω POS είτε με άμεση μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS, το σύστημα πρέπει να καταγράφει και να μεταφέρει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο.

Το ιδιωτικό χρέος

Στο μέτωπο του εξωδικαστικού μηχανισμού και γενικότερα του ιδιωτικού χρέους (άρθρα 179-181) έρχονται αλλαγές οι οποίες προστατεύουν τους οφειλέτες στις περιπτώσεις ποινικών διώξεων λόγω πτωχεύσεων, ενώ παρέχεται δωρεάν κρατική συμβουλευτική για να αποφευχθεί η… κατάρρευση του οφειλέτη.

Πιο συγκεκριμένα, με την έκδοση της απόφασης της πτώχευσης (ή την εγγραφή στο Μητρώο Φερεγγυότητας), «παγώνει» κάθε ποινική δίωξη για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ. Αν ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία της πτώχευσης και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του, μετά την παρέλευση 1 ή 3 ετών, το αδίκημα διαγράφεται οριστικά (εξάλειψη του αξιόποινου).

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «…η ποινική δίωξη για τα αδικήματα περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, και περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη ή διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του, κατά περίπτωση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας…Το αξιόποινο για τα παραπάνω αδικήματα εξαλείφεται».

Παράλληλα, θεσμοθετείται η πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης, πριν τα πράγματα φθάσουν στο… απροχώρητο.

Ήδη εκπαιδεύονται ειδικοί Σύμβουλοι «έγκαιρης προειδοποίησης» και το υπουργείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ), θα χορηγεί voucher (κουπόνι) καλύπτοντας τα έξοδα για επαγγελματίες που κινδυνεύουν.

Όταν ο «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης» χτυπάει «κόκκινο» (υψηλός κίνδυνος αφερεγγυότητας), ο επαγγελματίας θα λαμβάνει δωρεάν επιταγή (voucher). Με αυτήν θα πληρώνει πιστοποιημένους συμβούλους για να του ετοιμάσουν εξειδικευμένο πλάνο διάσωσης.

Ωστόσο το πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο οικονομικές/νομικές συμβουλές, αλλά και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και εμψύχωσης (mentoring), αναγνωρίζοντας το τεράστιο ψυχικό κόστος της υπερχρέωσης. Ουσιαστικά στηρίζει (νομικά, επιστημονικά αλλά και ψυχολογικά) να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν να τηρούν τις ρυθμίσεις τους.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση παροχής υπηρεσιών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος.

Οι ευάλωτοι οφειλέτες

Όσον αφορά στους ευάλωτους οφειλέτες, και συγκεκριμένα όσους επρόκειτο να παραδώσουν την κατοικία τους στον υπό ίδρυση νέο Φορέα Ακινήτων, οι οποίοι λαμβάνουν την συνεισφορά του Δημοσίου, εφ’ όσον μπουν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και υπογράψουν νέα σύμβαση ρύθμισης, η παλιά κρατική συνεισφορά διακόπτεται αυτόματα.

Ο στόχος είναι να μεταφερθεί ο οφειλέτης στο νέο πλαίσιο προστασίας του εξωδικαστικού, χωρίς να «τρέχουν» παράλληλα παλαιότερες επιδοτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη νέα ρύθμιση.

Ουσιαστικά, αφού με τη ρύθμιση διασώζει το σπίτι του και δεν πρόκειται να το παραδώσει ποτέ στον Φορέα Ακινήτων, δεν συντρέχει ο λόγος να παίρνει «προσωρινά» και την επιδότηση για να παραμένει στο σπίτι του. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε να κληθεί στο μέλλον και να επιστρέψει την επιδότηση που λαμβάνει, αφού εξέλιπε ο σκοπός για τον οποίο αυτή του δινόταν.

Εξαιρέσεις από τον Ε.Φ.Α.

Με τον άρθρο 187 του νομοσχεδίου γενικεύεται- ως προς τα ακίνητα τους - η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο των μετοχών, μεριδίων ή μερίδων.

Μάλιστα, εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης, για ακίνητα που εμπίπτουν στις προτεινόμενες διατάξεις, αρχειοθετούνται.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΦΑ (15%) εισήχθη το 2002 και επιβάλλεται στην κατοχή ακινήτων στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων. Ωστόσο, έχει καταστεί πλέον ένας νόμος εξαιρέσεων, με πενιχρά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα.