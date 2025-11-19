H μαρίνα Σκιάθου μπαίνει στις προτεραιότητες του Υπερταμείου

Στη Σκιάθο στρέφονται οι προσπάθειες του Υπερταμείου για να αξιοποιηθούν οι μαρίνες της χώρας. Καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το σχέδιο αξιοποίησης της μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά από την πλευρά του δήμου, το Υπερταμείο βάζει στο «στόχαστρο» τη Σκιάθο.

Πρόκειται για σχέδια που παρακολουθούνται στενότατα όχι μόνο από επιχειρήσεις στον θαλάσσιο τουρισμό αλλά και από επενδυτές ακινήτων, καθώς εκτιμάται από ειδικούς ότι οι νέες μαρίνες μπορεί να «ξεκλειδώσουν» ανατιμήσεις έως και 40% σε διπλανά ακίνητα.

Πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, ή το αργότερο στις αρχές του 2026, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη σύνταξη του Masterplan που θα προβλέπει την ανάπτυξη τόσο της μαρίνας όσο και του λιμένα του νησιού.

Το σχέδιο θα συμπεριλάβει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απαιτεί την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ άλλων, κάτι που σημαίνει βέβαια ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία.

Στην περίπτωση της Καλαμαριάς, πηγές αναφέρουν ότι το Υπερταμείο παραμένει προσηλωμένο στην εκκίνηση του διαγωνισμού, επίσης, μέχρι το τέλος της χρονιάς (ή στις αρχές του 2026).

Τα κέρδη για τα ακίνητα

Στην περίπτωση της Κέρκυρας, η αγορά των ακινήτων ήδη φαίνεται να ωφελείται από τα σχέδια της Lamda Develοpment για τη μαρίνα του νησιού. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα κυρώθηκε από τη Βουλή η 40ετής σύμβαση μεταξύ της εισηγμένης και του Δημοσίου για την κατασκευή και ανάπτυξη της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (Mega Yacht) στην Κέρκυρα.

Βάσει των όρων της παραχώρησης, η θυγατρική της Lamda Development (Lamda Marinas) θα επενδύσει περίπου 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και την ανάπτυξη της μαρίνας, ενώ η συνολική αξία του τιμήματος που θα καταβληθεί στο Δημόσιο σε βάθος 40 ετών ανέρχεται σε περίπου 89 εκατ. ευρώ.

H αδειοδοτημένη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών αναψυχής θα βρίσκεται εντός του Λιμένα Κέρκυρας και χωροθετείται δυτικά του προβλήτα κρουαζιέρας, πλησίον του Σταθμού Επιβατών. Θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 410 σκάφη μήκους έως 140 μέτρων και έχει χερσαία ζώνη 39.400 τ.μ.

Στην Κέρκυρα, ένα νησί που «ξεχωρίζει» για τους ξένους θεσμικούς επενδυτές, η μαρίνα ήδη συμβάλλει στην ενίσχυση των τιμών παρά το γεγονός ότι σε πολλά σημεία της χώρας εμφανίζονται σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά ακινήτων

Συγκεκριμένα, το τελευταίο 12μηνο οι τιμές των ακινήτων «τρέχουν» με άνοδο 10% στην Κέρκυρα σε αντίθεση με τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά όπου οι αξίες έχουν σταθεροποιηθεί τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζοντας μικρότερη άνοδο.