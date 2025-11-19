Πόσο κοστίζει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου της αγοράς

Η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά η μεταρρύθμιση συνοδεύεται και από ένα σημαντικό κόστος. Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή, το συνολικό ετήσιο κόστος μπορεί να φτάσει και πιθανότατα να ξεπεράσει τα 8 εκατ. ευρώ.

Το άμεσο κόστος στελέχωσης, επτά θέσεις συνεργατών του διοικητή και των υποδιοικητών της Αρχής, τρία στελέχη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και πρόσθετοι έμμισθοι δικηγόροι διαμορφώνουν μια ετήσια δαπάνη περίπου 557.000 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 500 νέες θέσεις προσωπικού, πέραν όσων μεταφέρονται από υπηρεσίες που εντάσσονται στην Αρχή, δημιουργώντας έναν μη ποσοτικοποιημένο, αλλά σημαντικό, μελλοντικό δημοσιονομικό κόστος.

Επίσης η νέα δομή αμοιβών της διοίκησης μπορεί να προσθέσει περίπου 734.000 ευρώ, ενώ το σύστημα κινήτρων, μπόνους και υπερωρίες για το προσωπικό εκτιμάται στο ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στο οικονομικό αποτύπωμα προστίθενται και δαπάνες για νομική κάλυψη υπαλλήλων, αποζημιώσεις σε περίπτωση επιθέσεων κατά την άσκηση καθηκόντων, καθώς και ενδεχόμενα κόστη από αναθέσεις αξιολόγησης έργων. Παράλληλα, η επέκταση φορολογικών απαλλαγών στο πλαίσιο του νομοσχεδίου συνεπάγεται απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό που, όπως σημειώνει το υπουργείο, θα πρέπει να αναπληρωθεί από άλλες πηγές. Είναι μια επένδυση που η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία για να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην αγορά και η προστασία των καταναλωτών.