Εκδήλωση για την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων οργάνωσαν ΕΑΕΕ-ΣΕΜΑ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με πρωτοβουλία της Επιτροπής Πιστώσεων & Εγγυήσεων και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για την Ασφάλιση Πιστώσεων & Εγγυήσεων, την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση των μελών του ΣΕΜΑ για τον μηχανισμό λειτουργίας και τα οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η συζήτηση σχετικά με την Ασφάλιση Πιστώσεων εστίασε στην πρόληψη, τον αντικειμενικό πιστωτικό έλεγχο, την ασφαλή ανάπτυξη, καθώς και στην αποζημίωση και τη χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, η συζήτηση για την Ασφάλιση Εγγυήσεων εστίασε στην παρούσα εικόνα της αγοράς, στις ευκαιρίες και το θεσμικό πλαίσιο, στις εφαρμογές σε έργα υποδομών και στον ρόλο των Μεσιτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, κατά την οποία τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις, ανέδειξαν σημεία προς βελτίωση και συνέβαλαν σε μια ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων για το μέλλον.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή της Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας.