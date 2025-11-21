Προϋπολογισμός 2026: Πώς μοιράζονται οι πληρωμές φόρων στο 12μηνο

Βαρύς είναι ο λογαριασμός που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρά τις ελαφρύνσει που περιλαμβάνει. Το 2026 καλούνται να βγάλουν από τις τσέπες τους περίπου 6 δισ. ευρώ το μήνα για την πληρωμή άμεσων και έμμεσων φόρων, προκειμένου να συγκεντρωθούν φορολογικά έσοδα περίπου 73,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 δισ. ευρώ (3,5%) σε σχέση με το τρέχον έτος.
Τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη θα πέσουν στο δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, οπότε και προϋπολογίζονται εισπράξεις 40,668 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο θα έχουν εισπραχθεί- σύμφωνα με τις προβλέψεις- 32,799 δισ. ευρώ.
Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους από πλευράς υποχρεώσεων είναι ο Ιούλιος, οπότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην Εφορία το ποσό των 8,564 δισ. ευρώ, καθώς θα «τρέξει» και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ενώ ο ελαφρύτερος μήνας είναι ο Μάρτιος με τις πληρωμές να διαμορφώνονται σε 5,014 δισ. ευρώ.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του 2026 ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου 2027 με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, ενώ τον Μάρτιο θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις 12 δόσεις του νέου ΕΝΦΙΑ.
Ο μηνιαίος λογαριασμός
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού θα εισπραχθούν: τον Ιανουάριο 6,136 δισ. ευρώ, τον Φεβρουάριος 5,724 δισ., τον Μάρτιο 5,014 δισ. ευρώ, τον Απρίλιο 5,466 δισ., τον Μάιο 5,078 δισ. Ευρώ, τον Ιούνιο 5,381 δισ. ευρώ, τον Ιούλιο 8,564 δισ. ευρώ, τον Αύγουστο 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο 6,679 δισ., τον Νοέμβριο 5,728 δισ. και τον Δεκέμβριο 6,961 δισ. Ευρώ.
Οι εισπράξεις
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα θα προέλθουν:
- Από το ΦΠΑ 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης 7,460 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ.
- Από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας οι εισπράξεις υπολογίζονται στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και την κατάργησή του το έτος 2027).
- Στο ποσό των 26,757 δισ. ευρώ, αναμένεται να ανέλθουν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025.
- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,815 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1,218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.
- Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 8,576 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το 2026.
- Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ενώ από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν έσοδα ύψους 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.
- Οι φόροι κεφαλαίου υπολογίζονται στα 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο ποσό των 2,345 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.