Προϋπολογισμός 2026: Πώς μοιράζονται οι πληρωμές φόρων στο 12μηνο

Βαρύς είναι ο λογαριασμός που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρά τις ελαφρύνσει που περιλαμβάνει. Το 2026 καλούνται να βγάλουν από τις τσέπες τους περίπου 6 δισ. ευρώ το μήνα για την πληρωμή άμεσων και έμμεσων φόρων, προκειμένου να συγκεντρωθούν φορολογικά έσοδα περίπου 73,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 δισ. ευρώ (3,5%) σε σχέση με το τρέχον έτος.

Τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη θα πέσουν στο δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, οπότε και προϋπολογίζονται εισπράξεις 40,668 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο θα έχουν εισπραχθεί- σύμφωνα με τις προβλέψεις- 32,799 δισ. ευρώ.

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους από πλευράς υποχρεώσεων είναι ο Ιούλιος, οπότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην Εφορία το ποσό των 8,564 δισ. ευρώ, καθώς θα «τρέξει» και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ενώ ο ελαφρύτερος μήνας είναι ο Μάρτιος με τις πληρωμές να διαμορφώνονται σε 5,014 δισ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του 2026 ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου 2027 με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, ενώ τον Μάρτιο θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις 12 δόσεις του νέου ΕΝΦΙΑ.

Ο μηνιαίος λογαριασμός

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού θα εισπραχθούν: τον Ιανουάριο 6,136 δισ. ευρώ, τον Φεβρουάριος 5,724 δισ., τον Μάρτιο 5,014 δισ. ευρώ, τον Απρίλιο 5,466 δισ., τον Μάιο 5,078 δισ. Ευρώ, τον Ιούνιο 5,381 δισ. ευρώ, τον Ιούλιο 8,564 δισ. ευρώ, τον Αύγουστο 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο 6,679 δισ., τον Νοέμβριο 5,728 δισ. και τον Δεκέμβριο 6,961 δισ. Ευρώ.

Οι εισπράξεις

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα θα προέλθουν: