#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλείνουν Τετάρτη οι αιτήσεις Φορέων του υπ. Υγείας για επιδότηση εργασίας ανέργων 55+

Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Κλείνουν Τετάρτη οι αιτήσεις Φορέων του υπ. Υγείας για επιδότηση εργασίας ανέργων 55+

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 12:57

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους Φορείς του Υπουργείου Υγείας που έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω», σύμφωνα με την 28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία αφορά συμμετοχή στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55+», το οποίο στοχεύει:

  • στη στήριξη της απασχόλησης σε μία ηλικιακή ομάδα με υψηλότερους δείκτες ανεργίας
  • στην ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό
  • στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι Φορείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους καλούνται να το πράξουν εγκαίρως, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πάνω από 700 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Δράμα

Στους 768.001 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο

Υψηλότερη μεταδοτικότητα, βαρύτερη νόσηση με τη φετινή γρίπη

Ενισχύσεις 600 εκατ. ευρώ σε 2,4 εκατ. πολίτες τον Νοέμβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο