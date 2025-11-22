Φοροαπαλλαγές 22,8 δισ. για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Στα 22,8 δισ. ευρώ, αυξήθηκε το συνολικό κόστος των φοροαπαλλαγών για τον προϋπολογισμό, με το κεφάλαιο (ΕΦΑ, φόρος μεταβίβασης, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, ΕΝΦΙΑ) να λαμβάνει τη «μερίδα του λέοντος». Οι απαλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου ανήλθαν σε 9,069 δισ. ευρώ εφέτος με το ποσό να είναι μειωμένο κατά 428 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθούν οι επιχειρήσεις, λόγω των ενισχυμένων φορολογικών κινήτρων, τις υπεραποσβέσεις, τις εκπτώσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις και τα ειδικά προνομιακά καθεστώτα για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Οι εκπτώσεις από τον φόρο εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, έχουν δημοσιονομικό κόστος 5,805 δισ. ευρώ έναντι 1,268 δισ. ευρώ το 2024, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν από τις σχετικές ρυθμίσεις αυξήθηκε σε 12.703 από 7.534 πέρυσι.

Επίσης, επτά εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα γλύτωσαν μέσω των φοροαπαλλαγών φόρους ύψους 4,9 δισ. ευρώ, ενώ οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις στον ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ξεπέρασαν το ένα δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από την ειδική έκθεση του νέου προϋπολογισμού για τις φορολογικές δαπάνες του 2025, η λίστα των φοροαπαλλαγών διευρύνεται χρόνο με το χρόνο. Προστέθηκαν άλλες 120 περιπτώσεις φθάνοντας συνολικά τις 1.236 έναντι 1.116 πέρυσι ενώ το κόστος αυξήθηκε κατά 4 δισ. ευρώ (στα 22,8 δισ. ευρώ από 18,82 δισ. ευρώ πέρυσι).

Αναλυτικότερα ο «χάρτης» με τις φοροαπαλλαγές έχει ως εξής: