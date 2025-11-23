Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Από τις 12 το μεσημέρι αγρότες από όλη την Ελλάδα, συσκέπτονταν επί των προτάσεων για κινητοποιήσεις.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ είχε προταθεί οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες από τις άλλες περιοχές ανέφεραν σχεδιασμό τόσο με τα τρακτέρ στους δρόμους αλλά και στα λιμάνια ή και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων. Προχθές 82.000 περίπου αγρότες έλαβαν το ποσό των 42 εκατ. ευρώ.

Εκείνοι επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Οι αγρότες ζητούν εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους.

Πηγή: ertnews.gr