Ολες οι αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Το πρώτο βήμα για την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, με στόχο την αυτόματη διασταύρωση στοιχείων μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του ΕΦΚΑ και των καταγραφών από τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, συντελείται αυτό το διάστημα. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην παρακολούθηση της απασχόλησης και της ασφάλισης, υλοποιώντας σταδιακά το σχέδιο «Αριάδνη», τη μεγαλύτερη ίσως ψηφιακή τομή των τελευταίων ετών στον χώρο της αγοράς εργασίας, μετά την Ψηφιακή Κάρτα.

Η κεντρική ιδέα είναι απλή: να σταματήσει η διπλή καταχώριση στοιχείων, που όχι μόνο δεν ήταν συγκρίσιμα αλλά πολλές φορές δεν συμφωνούσαν και μεταξύ τους, να μπει τέλος στις ασάφειες και στα κενά μεταξύ δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ, και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ενημέρωσης, όπου όλα τα δεδομένα θα είναι διαλειτουργικά, αυτοματοποιημένα και -το σημαντικότερο- σε πραγματικό χρόνο.

Στο υπουργείο Εργασίας γνωρίζουν πως το νέο σύστημα θα είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση του διοικητικού κόστους και την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, τη στιγμή που η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει ήδη αλλάξει το τοπίο στον έλεγχο της πραγματικής απασχόλησης. Με την «Αριάδνη», το ψηφιακό παζλ ολοκληρώνεται.

Στην καρδιά της μεταρρύθμισης βρίσκεται η πλήρης διασύνδεση μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη ΙΙ, που παρακολουθεί την απασχόληση, το ωράριο, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το ημερολόγιο πραγματικής απασχόλησης, και του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, που παρακολουθεί την ασφάλιση και τις ΑΠΔ.

Στην ολοκλήρωση του νέου ΟΠΣ και της διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων, οι ΑΠΔ δεν θα συντάσσονται πλέον «από το μηδέν» αλλά θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία της Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης, η οποία θα λειτουργεί στο «Εργάνη», για κάθε σχέση εργασίας. Πρόκειται για ένα ενιαίο προφίλ κάθε εργαζόμενου, που θα συγκεντρώνει τα στοιχεία του εργοδότη, τα δεδομένα της σχέσης απασχόλησης, προσωπικά στοιχεία εργαζόμενου, πληροφορίες ωραρίου και υπερωριών και βέβαια τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.