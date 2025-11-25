Πληρώθηκαν 28.618 νέες συντάξεις τον Σεπτέμβριο

Έξι στις 10 συντάξεις που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο από τον ΕΦΚΑ είναι κύριες και αφορούσαν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Για αυτούς, η μέση δαπάνη ανήλθε σε μόλις 770,23 ευρώ. Εκδόθηκαν επίσης 1.241 κύριες συντάξεις που αφορούσαν πρώην δημοσίους υπαλλήλους, με τη μέση δαπάνη για αυτές να ανέρχεται σε 1..3599,55 ευρώ.

Συνολικά, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προχώρησαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του συστήματος Ήλιος, στην απονομή 28.618 συντάξεων, με συνολική δαπάνη 16.990.283 ευρώ. Ταυτόχρονα, για τις ίδιες συντάξεις, ο e-ΕΦΚΑ χρειάστηκε να καταβάλλει αναδρομικά, που ανήλθαν στα 89.926.697 ευρώ, ενδεικτικό των καθυστερήσεων που υπάρχουν ακόμα, στη διαδικασία απονομής.

Τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, καταδεικνύουν επίσης, την αναγκαιότητα όλων των έκτακτων και τακτικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης προς τους συνταξιούχους καθώς δείχνουν πως σχεδόν 6 στους 10 συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, 1.143.782 συνταξιούχοι εισπράττουν συντάξεις χαμηλότερες των 1.000 ευρώ και μόλις 802.932 λαμβάνουν υψηλότερες, κυρίως στην περίμετρο 1.000 - 1.500 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για παλαιούς συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που δέχτηκαν μειώσεις ή περιορισμένες αυξήσεις λόγω του νόμου Κατρούγκαλου και των μνημονιακών αλλαγών στον υπολογισμό των συντάξεων.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν πως παραμένει χαώδης η διαφορά ιδιωτικού-δημοσίου τομέα όσον αφορά τις νέες συντάξεις, αποτυπώνοντας την ύπαρξη συνταξιούχων πολλών «ταχυτήτων». Συγκεκριμένα, από τον ιδιωτικό τομέα (πρ. ΙΚΑ), η μέση δαπάνη για σύνταξη ανέρχεται σε 770,23 ευρώ, ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ο μέσος όρος δαπάνης ανήλθε σε 1.359,55 ευρώ (διαφορά 589,32 ευρώ).

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, τον περασμένο Σεπτέμβριο πληρώθηκαν συνολικά 4.708.355 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.883.438 ήταν κύριες, οι 1.386.281 επικουρικές και 438.636 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.759.351.960,73 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Tο 25,72% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 35,92% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,36% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Οι πληρωμές νέων συνταξιούχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 89.926.697,82 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 16.990.283,38 ευρώ για την πληρωμή 28.618 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 14.458.572,89 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 6.275.776,15 ευρώ για την πληρωμή 6.790 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 77.546,92 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 13.528,42 ευρώ για την πληρωμή 66 προσωρινών συντάξεων.