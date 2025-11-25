Τα 10 βήματα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9

Την «εικόνα» του Ε9, πριν εκδοθεί ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ της νέας χρονιάς, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι που είχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους εντός του 2025.

Νέα δήλωση Ε9 οφείλουν να υποβάλουν όσοι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς αγόρασαν, πούλησαν ή απέκτησαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο, καθώς και όσοι έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους και θέλουν να τα διορθώσουν, ελαφρύνοντας έτσι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, το οποίο θα αποσταλεί τον Μάρτιο του 2026 σε 7,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Από την υποχρέωση υποβολής Ε9 εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση και υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις (φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής) μέσω της πλατφόρμας myProperty, καθώς αυτές συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:

Όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα.

Όσοι απέκτησαν με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2025.

Όσοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2025 οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κ.λπ.

Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που συχνά «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια μπορούν να τα διορθώσουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Η διαδρομή των διορθώσεων

Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα του Περιουσιολογίου, για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9: