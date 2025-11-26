#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Scope: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει

Από τις λίγες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική στο rating, σημειώνει. Εύσημα για τη δημοσιονομική πειθαρχία, αναμένει ανάπτυξη 2% την επόμενη χρονιά.

Scope: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 14:25

Σε τροχιά υπεραπόδοσης παραμένει η ελληνική οικονομία, επισημαίνει η Scope Ratings σε έκθεσή της, σημειώνοντας ότι είναι από τις λίγες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική. 

Η Scope εκτιμά ότι η φετινή ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,9%, για να ενισχυθεί στο 2% το 2026 και να επιβραδύνει οριακά στο 1,7% το 2027. 

Οπως επισημαίνει, τον Νοέμβριο έθεσε θετική προοπτική στην πιστοληπτική αξιολόγηση BBB της Ελλάδας (μια βαθμίδα πάνω από το investment grade), αντανακλώντας τη βελτιωμένη μακροοικονομική ανθεκτικότητα, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, τη διατηρούμενη δημοσιονομική πειθαρχία και την ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους και τα ταμειακά αποθέματα ρευστότητας.

Τα βασικά σημεία που θα παρακολουθήσει στενά ο οίκος το 2026 περιλαμβάνουν τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων και την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την πρόοδο της χώρας στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων του NGEU που στηρίζουν την ανάπτυξη κοντά στο 2%, καθώς και τις εξελίξεις που σχετίζονται με το εξωτερικό ισοζύγιο της Ελλάδας και τον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω μείωσης των κινδύνων που απορρέουν από το παλαιό ιδιωτικό χρέος.

Η Ελλάδα, σημειώνει ο οίκος, συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των δημοσιονομικών στόχων, με προβλεπόμενο πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ το 2025 και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%, στηριζόμενα από ισχυρή απόδοση εσόδων και συνετή κατάρτιση προϋπολογισμού.

H Scope σημειώνει ότι αναμένει σχεδόν ισοσκελισμένη κεφαλαιακή θέση και διατηρούμενα πρωτογενή πλεονάσματα που θα στηρίξουν τη συνεχιζόμενη μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, από 145% το 2025 σε περίπου 122% έως το 2030, με βάση τον μετριοπαθή ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης και τα πολυετή επενδυτικά προγράμματα που συνδέονται με το NGEU.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό rating η Scope

Coface: Σταθερή ανάπτυξη με όχημα επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση

Καταλύτης ανάπτυξης τα εγχώρια επενδυτικά ταμεία

Πιερρακάκης στους FT: Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει έμπνευση για την Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο