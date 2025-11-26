Scope: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει

Σε τροχιά υπεραπόδοσης παραμένει η ελληνική οικονομία, επισημαίνει η Scope Ratings σε έκθεσή της, σημειώνοντας ότι είναι από τις λίγες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική.

Η Scope εκτιμά ότι η φετινή ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,9%, για να ενισχυθεί στο 2% το 2026 και να επιβραδύνει οριακά στο 1,7% το 2027.

Οπως επισημαίνει, τον Νοέμβριο έθεσε θετική προοπτική στην πιστοληπτική αξιολόγηση BBB της Ελλάδας (μια βαθμίδα πάνω από το investment grade), αντανακλώντας τη βελτιωμένη μακροοικονομική ανθεκτικότητα, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, τη διατηρούμενη δημοσιονομική πειθαρχία και την ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους και τα ταμειακά αποθέματα ρευστότητας.

Τα βασικά σημεία που θα παρακολουθήσει στενά ο οίκος το 2026 περιλαμβάνουν τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων και την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την πρόοδο της χώρας στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων του NGEU που στηρίζουν την ανάπτυξη κοντά στο 2%, καθώς και τις εξελίξεις που σχετίζονται με το εξωτερικό ισοζύγιο της Ελλάδας και τον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω μείωσης των κινδύνων που απορρέουν από το παλαιό ιδιωτικό χρέος.

Η Ελλάδα, σημειώνει ο οίκος, συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των δημοσιονομικών στόχων, με προβλεπόμενο πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ το 2025 και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%, στηριζόμενα από ισχυρή απόδοση εσόδων και συνετή κατάρτιση προϋπολογισμού.

H Scope σημειώνει ότι αναμένει σχεδόν ισοσκελισμένη κεφαλαιακή θέση και διατηρούμενα πρωτογενή πλεονάσματα που θα στηρίξουν τη συνεχιζόμενη μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, από 145% το 2025 σε περίπου 122% έως το 2030, με βάση τον μετριοπαθή ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης και τα πολυετή επενδυτικά προγράμματα που συνδέονται με το NGEU.