ΣΕΒ: Ο Arthur Mensch, CEO της Mistral AI, συνομίλησε με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και το La French Tech Athens, υποδέχθηκαν στην Αθήνα τον Arthur Mensch, συνιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI, μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πλέον καινοτόμες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν δύο υψηλού επιπέδου συζητήσεις:

1. Fireside Chat - Innovative Greeks Talks

Ο Arthur Mensch συμμετείχε σε ένα αποκλειστικό fireside chat, στο οποίο συνομιλητής του ήταν ο Μάρκος Βερέμης, Partner της BigPi και συμπροεδρεύων της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ.

Η συνομιλία επικεντρώθηκε:

στην τεχνολογική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης,

στο open-source οικοσύστημα της Mistral AI και την ευρωπαϊκή πατρότητα των μοντέλων,

στις προϋποθέσεις προκειμένου οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και

στην αναγκαιότητα στοχευμένης δημόσιας χρηματοδότησης και αποτελεσματικών πολιτικών διακράτησης ταλέντου.

Η συζήτηση του Μάρκου Βερέμη με τον Arthur Mensch θα αναρτηθεί στο κανάλι των Innovative Greeks Talks.

2. Roundtable Discussion με κορυφαίους ηγέτες της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστή τον Δρ. Κυριάκο Σαμπατακάκη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Accenture και συμπροεδρεύοντα της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ. Στη συζήτηση συμμετείχε η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων από τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις τράπεζες, τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Η συζήτηση ανέδειξε τις ανάγκες και τις ευκαιρίες για τον ελληνικό παραγωγικό ιστό στην εποχή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Τονίστηκαν οι προκλήσεις για τη μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε παραγωγική λειτουργία, αναλύθηκε η δυσκολία προτεραιοποίησης των πολλαπλών δυνατοτήτων του GenAI και υπογραμμίστηκε ο ρόλος των ειδικών ανά τομέα (domain experts) στην αξιοποίησή του.

Προς μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων που υλοποιεί ο ΣΕΒ, με στόχο να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αξιοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγικότητάς τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πρωτοπορίας. Όταν η τεχνογνωσία συναντά το όραμα και η επιχειρηματικότητα συναντά την επιστημονική αριστεία, δημιουργούνται συνεργασίες που ξεπερνούν σύνορα και επαναπροσδιορίζουν τις προκλήσεις της εποχής.

Ο Μάρκος Βερέμης, συμπροεδρεύων της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, δήλωσε: «Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο, τη γνώση και το όραμα. Η συζήτησή μου με τον Arthur Mensch το επιβεβαίωσε: η νέα εποχή της καινοτομίας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ. Μία εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενδυναμώσει ανθρώπους, επιχειρήσεις και κοινωνίες. Ο ΣΕΒ θέλει να διασφαλίσει πως οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι μέρος αυτής της επανάστασης».

Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, συμπροεδρεύων της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, συμπλήρωσε: «Η σημερινή συνάντηση με τον Arthur Mensch ανέδειξε ότι βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ως Επιτροπή Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, στόχος μας είναι η ελληνική παραγωγική βάση να αξιοποιήσει με στρατηγικό όραμα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής πρωτοπορίας».

Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch, σημείωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας τολμηρή επιχειρηματικότητα, εξαιρετικό ταλέντο και ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον. Είχα την τιμή να συζητήσω για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης με ορισμένες από τις πιο καινοτόμες ελληνικές εταιρείες και να ανακοινώσω τη νέα στρατηγική μας συνεργασία με την Κυβέρνηση της Ελλάδας. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και για τη συμβολή μας σε μια περισσότερο αυτόνομη Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Η παρουσία του Arthur Mensch στην Αθήνα συνέβαλε στη διεύρυνση του ευρωπαϊκού διαλόγου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και στην ενίσχυση συμμαχιών που μπορούν να επιταχύνουν την τεχνολογική πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον ρόλο της χώρας ως αναδυόμενου κόμβου συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο ΣΕΒ, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το La French Tech Athens επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία, την τεχνολογική εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής οικονομίας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.