Μια ανάσα από τα 2 εκατομμύρια τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Σπάνε κοντέρ οι μετακινήσεις των νοικοκυριών στα μπλε τιμολόγια, καθώς τρέχουν με ένα ρυθμό πάνω από 70.000 το μήνα, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία θα «πιάσει» στα τέλη του χρόνου τους 1,7 εκατ. πελάτες και στις αρχές της επόμενης τα 2 εκατομμύρια.

Κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, ακόμη και τους μήνες όπου οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια κινούνταν πτωτικά, η τάση υπέρ των «μπλε» όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά εντάθηκε, τόσο γιατί τα σταθερά προϊόντα παραμένουν πολύ ελκυστικά, όσο κυρίως γιατί αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών έχει κουραστεί να διακατέχεται από το άγχος του τι θα συμβεί με τα «πάνω - κάτω» στο ρεύμα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το επόμενο δελτίο της ρυθμιστικής αρχής για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου που αναρτάται εντός των ημερών, θα δείχνει ότι τα σταθερά τιμολόγια πλησιάζουν τους 1,45 εκατ. πελάτες, έχοντας αυξηθεί κατά 560.000 από την αρχή του έτους, ένα μέγεθος που μεταφράζεται σε αύξηση 65% μέσα σε εννια μήνες!

Στην πράξη και με βάση την εικόνα που έχουν οι μεγάλοι του χώρου, ο αριθμός των νοικοκυριών με μπλε προιόντα, από τα 867.161 που ήταν το πρώτο φετινό μήνα, αναμένεται να κλείσει στα 1,7 ή και 1,8 εκατομμύρια μέχρι και το Δεκέμβρη του 2025.

Τα στοιχεία, δηλαδή, που «βλέπουν» τα στελέχη του κλάδου μιλούν για 800 - 850.000 φετινές μετακινήσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τη μεγάλη δεξαμενή των πρασίνων. Τα τελευταία, από 4,14 εκατ. νοικοκυριά στις αρχές του έτους μετρούν πλέον κοντά στα 3,6 εκατομμύρια με απώλειες γύρω στους 60.000 πελάτες κάθε μήνα.

Πτωτική η τάση στα πράσινα το Δεκέμβριο

Τάση που δεν αναμένεται να ανακοπεί ούτε το Δεκέμβριο, παρ’ ότι τα πράσινα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τη προσεχή Δευτέρα θα κινούνται πτωτικά έναντι του τρέχοντος μηνός, δεδομένου ότι η χονδρική υποχωρεί κατά 5%.

Το Νοέμβριο, οκτώ στα δέκα νοικοκυριά με πράσινο χρώμα είδαν μονοψήφιες αυξήσεις, της τάξης του 7%-8%, ενώ ο μέσος όρος της αγοράς «έτρεξε» με ένα +12%, καθώς η χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε τον Οκτώβρη κατά 21%.

Τον Δεκέμβριο, η εικόνα των πράσινων χρεώσεων θα είναι αν όχι πτωτική, τουλάχιστον σταθερή, αφού τρεις μέρες πριν την εκπονή του μήνα, η μέση χονδρική «παίζει» στα 106,65 €/ MWh, έναντι 112,26 €/ MWh που έκλεισε ο προηγούμενος.

Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι ο μέσος όρος της αγοράς για το Δεκέμβριο μπορεί να πέσει κάτω από τα 19 λεπτά η κιλοβατώρα του τρέχοντος μηνός, ωστόσο η μείωση θα είναι πολύ μικρή για να ανακόψει τη στροφή προς τα σταθερά.

Η τάση φυγής από τα «πράσινα» θα συνεχίζεται όσο μπορεί κάνεις να βρει «μπλε» προϊόντα με τιμή ακόμη και κάτω από τα 9 λεπτά η κιλοβατώρα, μηδενικά πάγια, ζώνες μειωμένης χρέωσης και κόστη ακόμη και 50% χαμηλότερα, όπως σε πολλά από τα συνολικά 32 σταθερά που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Η εκτίμηση ότι θα πιάσουν «ταβάνι» τα σταθερά

Το ερώτημα βέβαια είναι μέχρι πότε θα συνεχίζονται οι μετακινήσεις κατά 70.000 ή παραπάνω το μήνα στα σταθερά και πότε θα πιάσει «ταβάνι» και το μερίδιο της συγκεκριμένης ομάδας. Η απάντηση, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, είναι πως κάποια στιγμή ο ρυθμός αυτός θα φρενάρει.

Από μερίδιο 14,5% τον Ιανουάριο, η συγκεκριμένη ομάδα εκτιμάται ότι στα στοιχεία εννεαμήνου θα έχει 24%, ότι θα κλείσει τη χρονιά με 28% και ότι μέσα στο 2026 μπορεί και να «πιάσει» το 35%, αν προστεθούν επιπλέον 800.000- 1.000.000 νοικοκυριά.

Η τάση θα συνεχιστεί και του χρόνου, οι πελάτες των σταθερών μπορεί και να πλησιάσουν τα 3 εκατομμύρια το 2026, ωστόσο αναπόφευκτα κάποια στιγμή ο ρυθμός των μετακινήσεων θα κοπάσει, καθώς τα επίπεδα των 8-9 λεπτών η κιλοβατώρα που βλέπουμε στην αγορά, δεν αντανακλούν πλέον τα κόστη των εταιρειών, όπως σημειώνουν άνθρωποι του χώρου. Οι πάροχοι που πιέζονται οικονομικά μήνα με το μήνα αυξάνονται.

Ο ανταγωνισμός στα νέας γενιάς τιμολόγια

Τα τελευταία χρόνια τα «μπλε» τιμολόγια αποτέλεσαν ένα μέσο για να «κτίσουν» μερίδια ακόμη και μικρές εταιρείες, ωστόσο για πολλές που δεν έχουν τη ρευστότητα των τριών-τεσσάρων μεγάλων, τέτοιες τιμές μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμες.

Στα νέα προϊόντα που θα βγουν τους προσεχείς μήνες σε αυτή τη κατηγορία, μπορεί να δούμε υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά 8-9 λεπτά, ενώ πολλές εταιρείες θα στρέψουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τον ανταγωνισμό σε άλλες παροχές.

Άλλωστε ήδη τα παραδοσιακά «πράσινα», «κίτρινα» και «μπλε» αρχίζουν και δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε νέας γενιάς προϊόντα που παρέχουν πολλά περισσότερα από κιλοβατώρες: Miles & bonus για αεροπορικά ταξίδια, πακέτα υγείας, ασφαλιστήρια και εκπτώσεις για αγορές οικιακών συσκευών, μέχρι χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού μπαίνουν στο πακέτο.

Η τιμή του ρεύματος ασφαλώς και θα συνεχίσει να μετρά, ωστόσο δεν θα αποτελεί πλέον τον μοναδικό λόγο για να κρατήσει πελάτες σε μια εταιρεία. Και κυρίως, για να φέρει καινούργιους.

Το νέο τοπίο στα τιμολόγια αλλάζει ραγδαία και οι πάροχοι, τόσο οι μεγάλοι, όσο ακόμη περισσότερο αυτοί με τα μικρότερα «πορτοφόλια», θα ποντάρουν αναγκαστικά όχι μόνο στο «μπλε» χρώμα, αλλά και στις συνδυαστικές προσφορές που το συνοδεύουν, όπως δείχνει η εικόνα όσων κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, όπου η φιλοσοφία του παραδοσιακού λογαριασμού αποτελεί για όλο και περισσότερους παρελθόν.