Τα «καλούδια» στα νέας γενιάς τιμολόγια ρεύματος

Το νέο τοπίο στα τιμολόγια αλλάζει ραγδαία, η φιλοσοφία του παραδοσιακού λογαριασμού ρεύματος αποτελεί παρελθόν και η αγορά ποντάρει πλέον αποκλειστικά όχι μόνο στο «μπλε» χρώμα, αλλά και στις συνδυαστικές προσφορές που το συνοδεύουν.

Τα παραδοσιακά πράσινα, κίτρινα και μπλε αρχίζουν και δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε νέας γενιάς προϊόντα που παρέχουν πολλά περισσότερα από μόνο κιλοβατώρες: από miles & bonus για αεροπορικά ταξίδια, εκπτώσεις για αγορές οικιακών συσκευών και loyalty schemes, μέχρι χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης στις κατοικίες.

Σε αυτό το «νέο κόσμο» των συνδυασμένων πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, η τιμή του ρεύματος ασφαλώς και συνεχίζει να μετρά, ωστόσο δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό λόγο για να κρατήσει πελάτες σε μια εταιρεία. Και κυρίως για να φέρει καινούργιους.

Το τοπίο στο ρεύμα γίνεται όλο και πιο σύνθετο και μπορεί να ακούγεται παράδοξο, ωστόσο προκειμένου να συγκρατήσει, πόσο μάλλον να κερδίσει μερίδια ένας πάροχος στην αγορά, όσο μεγάλος και να είναι, δεν αρκεί μόνο να έχει την πιο ανταγωνιστική τιμή.

Στη λογική αυτή, είναι ζήτημα χρόνου να κάνουν την εμφάνισή τους τιμολόγια που μέσω τραπεζικού τύπου συμβάσεων, θα χρηματοδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά στις στέγες, δαπάνες που θα πληρώνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος.

Τόσο μέσω του ποσού της ετήσιας εξοικονόμησης που θα επιτυγχάνει ο πελάτης, όσο και μέσω της καταβολής μηνιαίων δόσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα τραπεζικό δάνειο, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές που έρχονται και στην ελληνική αγορά.

Το δρόμο προς αυτά τα νέας γενιάς προϊόντα ανοίγει το νέο θεσμικό πλαίσιο που πρόκειται να θεσμοθετηθεί πιθανότατα μαζί με τα καινούργιας φιλοσοφίας «Εξοικονομώ», τα οποία προετοιμάζει το ΥΠΕΝ κατά το μοντέλο του σχετικού οδικού χάρτη που είχε αναρτήσει το καλοκαίρι.

Στη νέα αυτή εποχή, τα στελέχη των τμημάτων μάρκετινγκ των παρόχων βρίσκονται σε συνεχή κινητικότητα, καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς με τις τάσεις της αγοράς, να αναθεωρούν πρότερους σχεδιασμούς και να αποκωδικοποιούν τις εξελίξεις που μεταβάλλονται καθημερινά, με τη συνδρομή φυσικά του ΑΙ.

Τα συνδρομητικά προϊόντα

Στη παρούσα φάση το trend δίνουν προϊόντα, όπως το Picasso της Protergia που πρώτη το Μάιο μπήκε στο παιχνίδι κάνοντας το ρεύμα συνδρομητικό, όπως στη κινητή τηλεφωνία, με το πελάτη να πληρώνει ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα για μια προκαθορισμένη ποσότητα ενέργειας, όπως συμβαίνει με τα gigabyte ή τα λεπτά ομιλίας. Αν η κατανάλωση ξεπερνά το όριο του πακέτου του, έπεται εκκαθάριση με πρόσθετη χρέωση.

Στο χορό μπήκε από χθες και η ΔΕΗ, που ανακοίνωσε το νέο myHome Plan με σταθερή χρέωση 60 ευρώ το μήνα, κατάλληλο για εύρος κατανάλωσης 2.500- 4.500 kWh ετησίως, και το οποίο ενσωματώνει στο παραπάνω ποσό όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, χρήσης συστήματος, διανομής, κ.λπ.) που περιλαμβάνει ένας λογαριασμός.

Η εκκαθάριση θα γίνεται δύο φορές το χρόνο, στο 6μηνο και στο 12ομηνο, οπότε και θα συμψηφίζονται οι τυχόν διαφορές (χρεώσεις, πιστώσεις), ανάλογα με το αν ο πελάτης υπερέβη το συμφωνημένο πόσο ή ξόδεψε λιγότερο.

Τέτοια μπλε προϊόντα με παραλλαγές, όπου τα πάντα ενσωματώνονται σε ένα σταθερό μηνιαίο νούμερο, που δεν θα αλλάζει στην πορεία του χρόνου, περιορίζοντας τη σύγχυση από τις πολλές και διακριτές χρεώσεις, ετοιμάζονται να βγουν κι άλλα στην αγορά.

Από υπηρεσίες υγείας μέχρι χρηματοδότηση για υποδομές αέριου

Ταυτόχρονα με τις χαμηλές και πολύ χαμηλότερες χρεώσεις έναντι των πράσινων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα μπλε, αναβαθμίζονται συνεχώς και περιλαμβάνουν από δωρεάν οικογενειακές κάρτες υγείας, ιδιωτικά νοσοκομειακά πακέτα και ασφαλιστήρια συμβόλαια, μέχρι χρηματοδότηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, πλατφόρμες έξυπνης διαχείρισης του σπιτιού και όλο και πιο γενναία προγράμματα επιβράβευσης.

Στη περίπτωση του ΗΡΩΝΑ, τα Blue Generus Max Home (διάρκειας 18 μηνών) και Blue Generous Home, (12 μηνών), συνοδεύονται από ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας αξίας 109 ευρώ, με την εταιρεία να παρέχει και ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της Allianz και του προγράμματος «Ασφαλιστικός Γονέας».

Στην περίπτωση της Elpedison, πέραν των χαμηλών τιμών ρεύματος και αερίου (Double Energy Home Bright 12M Next) και της επιβράβευσης με 5% σε Go For More πόντους για κάθε πληρωμή λογαριασμού με κάρτες της Εθνικής, οι πελάτες συγκεντρώνουν μέσα από το πρόγραμμα ViBES, πόντους προς εξαργύρωση υπό μορφή εκπτώσεων.

Στην nrg, αναλόγως το προϊόν, τα πακέτα συνοδεύονται από δωροεπιταγές My market και δωροκάρτες Shell, αλλά και συλλογή πόντων (μέσω του Shell GO+), που εξαργυρώνονται σε προϊόντα της εταιρείας, εφόσον ο πελάτης συνδυάζει το ρεύμα με το αέριο.

Η Φυσικό Αέριο, παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες για την έξυπνη διαχείριση σπιτιού και την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ η Ζενίθ «παίζει» κι αυτή στο γήπεδο των υπηρεσιών υγείας, με δωρεάν τσεκ απ και διαγνωστικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια, καθώς και πρόσβαση σε ένα δίκτυο παρόχων υγείας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και άλλες μεγάλες πόλεις.

Μοντέλο τραπεζικού δανεισμού

Το μεγάλο ωστόσο παιχνίδι με τα νέας γενιάς τιμολόγια θα ανοίξει όταν θα θεσμοθετηθούν τα νέα «Εξοικονομώ». Το περίγραμμα του νέου μοντέλου, σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο στη Διαύγεια, προβλέπει ότι οι πάροχοι, μέσω μιας χρηματοδοτικής σύμβασης με τον καταναλωτή που θυμίζει εν πολλοίς τραπεζικό δανεισμό, θα μπορούν να υλοποιούν παρεμβάσεις (μονώσεις, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης, έξυπνες τεχνολογίες κ.λπ.), η αποπληρωμή των οποίων θα γίνεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας.

Εάν, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις σ' ένα σπίτι οδηγούν σε ετήσια εξοικονόμηση 300-400 ευρώ, ένα μέρος θα το καρπώνεται ο πελάτης και το άλλο θα είναι η αμοιβή της εταιρείας. Εάν συμμετέχει και ο ίδιος ο καταναλωτής στη δαπάνη, προφανώς θα έχει μεγαλύτερο ετήσιο όφελος.

Το σύνολο των δόσεων και η συχνότητά τους, το αν θα είναι μηνιαία ή όχι, οι εφάπαξ επιβαρύνσεις και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης, τα πάντα θα εξαρτώνται από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα παραπάνω, μαζί φυσικά με μια εκτίμηση σχετικά με την ενδεικτική εξοικονόμηση και τη συνεπαγόμενη μείωση του ενεργειακού κόστους, θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση, μαζί με τον τρόπο αποπληρωμής, τις ενδεχόμενες εξασφαλίσεις του παρόχου, τον πίνακα καταβολών και τις όποιες άλλες επιβαρύνσεις.