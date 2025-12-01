#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αιτήσεις για τη θέση του διοικητή στη νέα αρχή προστασίας του καταναλωτή

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμον 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, πρέπει να υποβάλουν εντός δέκα ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 17:39

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή», η οποία συστάθηκε με το ν.5255/28.11.2025 (Α’219), στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με βάση την πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέση του διοικητή, οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμον 5255/2025 (Α’ 219) προσόντα, να υποβάλουν εντός δέκα ημερών, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, βιογραφικό σημείωμα στο υπουργείο Ανάπτυξης (email: [email protected]).

