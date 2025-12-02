Πότε ισχύει στο Δημόσιο η συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση 

Το 52ο έτος της ηλικίας τους, εάν πρόκειται για παλαιούς -έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992- και το 62ο εφόσον έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ενδιαφερόμενου που έχει υπάρξει ασφαλισμένος στο Δημόσιο και σε άλλο ταμείο του ιδιωτικού τομέα, θα εξετάζεται ή θα διαβιβάζεται στο αμέσως προηγούμενο ταμείο, εφόσον πληρούνται τα ηλικιακά αυτά όρια.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε διευκρινιστικά, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, όπως βέβαια τροποποιήθηκε το 2020 (Νόμος 4670), με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης για αιτήματα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, στην περίπτωση που τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι το Δημόσιο, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν πραγματοποιηθεί στο Δημόσιο 1.000 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της ασφάλισης.

Να έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος μία από τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τη νομοθεσία του.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο, τότε το αίτημα κρίνεται από το Ταμείο στο οποίο ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

Εάν και σε αυτό το ταμείο, ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του, τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του επόμενου φορέα, κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου στον ΕΦΚΑ φορέα, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

Προσοχή όμως. Για να ισχύσουν τα παραπάνω, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του Δημοσίου.

Έτσι, υπογραμμίζεται πως σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Δημοσίου, ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά έως 31/12/1992 είναι το 52ο έτος ηλικίας ενώ για όσους ασφαλίστηκαν από 01/01/1993 και μετά το 62ο έτος.