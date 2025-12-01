#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ημαθία: Άνοιξε ο δρόμος στην Αλεξάνρεια μετά τον συμβολικό αποκλεισμό του από αγρότες

Ο αποκλεισμός του σημείου διήρκησε περίπου μία ώρα.

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 21:11

Έληξε ο συμβολικός αποκλεισμός που πραγματοποίησαν οι αγρότες στην είσοδο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Ο αποκλεισμός του σημείου από όπου περνά η παράκαμψη μέσω της οποίας διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων, διήρκησε περίπου μία ώρα.

