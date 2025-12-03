#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας

Τον δρόμο είχαν αποκλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 22:03

Δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, την οποία είχαν αποκλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

