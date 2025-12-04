Ποιες μεταβιβάσεις ακινήτων βάζει στο στόχαστρο η Εφορία

Τουλάχιστον 770 φακέλους που αφορούν μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιές και χρηματικές γονικές παροχές θα ελέγξει άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τις φοροαπαλλαγές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης, θα ελεγχθούν δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty, και συγκεκριμένα:

*270 υποθέσεις μεταβίβασης πρώτης κατοικίας που έχουν γίνει αυτοματοποιημένα για να ελεγχθεί αν οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης που με βάση το ισχύον καθεστώς παρέχεται, εφόσον:

Ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ούτε δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδό κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Επίσης, βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

Το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.

* Ψηφιακοί έλεγχοι θα γίνουν σε 230 δηλώσεις κληρονομιάς για να διαπιστωθεί αν οι φορολογούμενοι που ζητούν απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση περιουσίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

* Στο «μικροσκόπιο» θα μπουν ακόμα 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών για το αν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για το αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας, δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων, οι γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών.

Έλεγχοι παντού

Συνολικά στο δεκάμηνο του έτους έχουν γίνει 24.000 φορολογικοί έλεγχοι σε όλο το φάσμα της αγοράς. Ανάλογα με τους στόχους της καθημερινότητας, το πρόγραμμα επικαιροποιείται, όπως για παράδειγμα η διενέργεια από τους «Ράμπο» της ΑΑΔΕ 6.600 στοχευμένων ελέγχων επιστροφής ΦΠΑ, 1.500 νομικών προσώπων και λοιπών περιπτώσεων, όπως επίσης η διενέργεια 8.318 μερικών ελέγχων με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myData, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, κ.α. για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.

Οι… παραδοσιακοί έλεγχοι με επιτόπιες επισκέψεις και έρευνα στα βιβλία έχουν παρέλθει προ πολλού και τη θέση τους πήραν οι νέες τεχνολογίες.

Είναι ενδεικτικό ότι στο Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο συμπεριλαμβάνεται στους νέους στόχους η σύνταξη και υποβολή στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης περιόδου 2025-2029, μέχρι τις 31/12/2025, όπως επίσης οι αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου η Ελλάδα και οι Φορολογικές Αρχές να εφαρμόσουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, μιλώντας, μάλιστα, σε σχετικό παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ τόνισε ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ελέγχων, της ανάλυσης κινδύνου και της ανίχνευσης αδήλωτων εισοδημάτων, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση. Και τα απολογιστικά στοιχεία των φορολογικών ελέγχων φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν το αληθές, καθώς και πληθώρα ελέγχων έχουν ολοκληρωθεί και οι πρόσθετοι φόροι έχουν εκτιναχθεί.

Μόνο από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, είχαν ολοκληρωθεί 960 έλεγχοι νέου τύπου και οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που «έπεσαν» φθάνουν τα 227,64 εκατ. ευρώ.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα από την αρχή του χρόνου έχουν ολοκληρώσει 10.171 ελέγχους σε στόχους υψηλής επικινδυνότητας και οι πρόσθετοι φόροι μαζί με τα πρόστιμα που βεβαίωσαν, ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Οι «Ράμπο» των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) έκαναν ως τώρα 104 ολοκληρωμένες έρευνες για απάτες ΦΠΑ και άλλες 959 έρευνες σε άλλα αντικείμενα, ενώ άλλες 32.145 είναι σε εξέλιξη. Μέχρι τώρα, από αυτές τις έρευνες, προκύπτουν διαφυγόντα έσοδα για το Δημόσιο, που ξεπερνούν τα 317 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο των προληπτικών ελέγχων, που σχετίζονται κυρίως με την έκδοση αποδείξεων και τη διασύνδεση POS - ταμειακών - Taxisnet, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 40,5 εκατ. ευρώ.