Αγρότες: Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους και 14 μπλόκα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με τουλάχιστον 14 μπλόκα και περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους. Αγρότες έχουν παρατάξει μηχανήματα σε τελωνεία, κόμβους και κομβικά σημεία εθνικών οδών, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα και επεκτάσεις των αποκλεισμών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κακοκαιρία επηρεάζει μεν τον προγραμματισμό τους, αλλά δεν τον αναστέλλει, ενώ μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, οι φετινές κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και έκταση, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται σε «πολύ περισσότερα σημεία» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Σημειώνεται πως σε όλα τα μεγάλα τελωνεία όπως στους Ευζώνους, στον Προμαχώνα, στο τελωνείο Νίκης, στους Κήπους βρίσκονται αγροτικές δυνάμεις με μηχανήματα

Χθες σημειώθηκαν αποκλεισμοί των τελωνείων, ενώ αυτή την ώρα είναι ανοιχτά, με τους αγρότες να επανεκτιμούν τις κινήσεις τους λόγω κακοκαιρίας. Κατά βάση οι αγρότες επέτρεπαν μόνο φορτηγά με ελληνικά προϊόντα καθώς και η διέλευση τουριστικών λεωφορείων και Ι.Χ και όχι τα φορτηγά με εισαγωγές προϊόντων.

Ποια σημεία είναι κλειστά

Παραμένουν κλειστά Διόδια Μαλγάρων, ρεύμα προς Αθήνα, η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας, τμήματα του Ε65, σε δύο σημεία: κοντά στα Τρίκαλα και κοντά στην Καρδίτσα, στην Εγνατία Οδό, ο κόμβος Σελίου, ρεύμα προς Βέροια,

Πού αναμένονται νέα μπλόκα

Σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα μεταξύ άλλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στα Πράσινα Φανάρια και το αεροδρόμιο, στα Βίλια, στο Δερβένι, τόσο στην παλιά εθνική οδό όσο και στην έξοδο προς την Εγνατία.

Παράλληλα οι αγρότες εξετάζουν, τα επόμενα 24ωρα, πέρα από τους οδικούς αποκλεισμούς και άλλες μορφές κινητοποιήσεων όπως συγκεντρώσεις σε πόλεις, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, στοχευμένα κλεισίματα δρόμων.

Μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία πριν από τη Δευτέρα.

Κρίσιμες συσκέψεις από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα αναμένονται δύο σημαντικές συνεδριάσεις μια μεγάλη θεσσαλική σύσκεψη και μια πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγροτικές ηγεσίες επισημαίνουν ότι «με το που βγήκαμε στους δρόμους ήταν σαφές ότι δεν θα σταματούσαμε σε μία μέρα» και σημειώνουν πως οι δυνάμεις στα μπλόκα αυξάνονται καθημερινά.

Μόνο στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Στη Λάρισα, αγρότες πήγαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία για να συμπαρασταθούν στους αγρότες που επρόκειτο να δικαστούν.

Πλήθος αγροτών είχε συγκεντρωθεί ζητώντας την αθώωση των συναδέλφων τους για τα επεισόδια της Κυριακής.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Οι αγρότες ζητούν ουσιαστική στήριξη για να επιβιώσουν

Με μπάλες αχύρου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Εορδαίας αποκλείουν το δρόμο στον Φιλώτα Αμυνταίου.

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Αγρότες της Κάτω Αχαΐας με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να πάνε στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, συνάντησαν όμως μπλόκο της αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Το βράδυ επιχείρησαν να ανέβουν στο νέο αυτοκινητόδρομο αλλά και πάλι τους ανέκοψε η αστυνομία

Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στα Ιωάννινα με αποκλεισμούς δρόμων και σύσκεψη φορέων την Κυριακή

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων του νομού Ιωαννίνων, που ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα Παρασκευή θα γίνει αποκλεισμός του κόμβου στο Καλπάκι από τις 8:30 έως τις 12:00 και από τις 19:00 έως τις 22:00, ενώ το Σάββατο ο δρόμος θα κλείσει ξανά από τις 19:00 έως τις 22:00.

Την Κυριακή στις 11:00 προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στη Λαψίστα και πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στις δράσεις συμμετέχει και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ενώ πολιτικά κόμματα και τοπικοί φορείς στηρίζουν τις κινητοποιήσεις ζητώντας παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων.

Στη Θεσπρωτία, οι αγρότες συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα για να αποφασίσουν τη μορφή των δικών τους κινητοποιήσεων.

Μάλγαρα: «Οι κινητοποιήσεις ήρθαν για να μείνουν»

Στα Μάλγαρα συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι «ήρθαν για να μείνουν». Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, Χρήστος Γκατζάρας, περιγράφει το αδιέξοδο στην αγορά ρυζιού, τις «τιμές ίδιες με πριν από 20 χρόνια» και τη μαζική αποχώρηση νέων από την αγροτική παραγωγή.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια «δεν διανεμήθηκαν σωστά» τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι οι παραγωγοί καταλήγουν να λαμβάνουν «λιγότερο από το 50% όσων λάμβαναν παλαιότερα», ενώ ερωτηθείς για το βασικό αίτημα του κλάδου, ο κ. Γκατζάρας απάντησε: «Οι εξευτελιστικές τιμές. Πουλάμε έτσι γιατί έχετε ανεξέλεγκτα προϊόντα από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εξήγησε ότι το ελληνικό ρύζι παράγεται με αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και εξάγεται σε χώρες όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση, όπως αραβικές χώρες, όμως ανταγωνίζεται φθηνά προϊόντα από τρίτες χώρες «που μας ρίχνουν τις τιμές κάτω του κόστους».

Ο κ. Γκατζάρας υπενθύμισε ότι πέρσι ζητήθηκε από τους αγρότες να καλλιεργήσουν «30% λιγότερα στρέμματα ρυζιού» λόγω δήθεν έλλειψης νερού. Ωστόσο, όπως είπε: «Αν πάμε 200 μέτρα πιο κάτω, το ποτάμι είναι έτοιμο να ξεχειλίσει. Έργα υποδομής δεν έχουν γίνει εδώ και πενήντα χρόνια».

Πρόσθεσε ότι η αυξημένη ζήτηση νερού στη Χαλκιδική οφείλεται στον τουρισμό, επισημαίνοντας: «Θέλουμε τον τουρισμό, αλλά δεν είναι λύση να σταματήσουμε να καλλιεργούμε».

1,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών και έως το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ στον αγροτικό κόσμο.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και με τη θεσμοθέτηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και τις μειώσεις στον ΦΠΑ στα αγροεφόδια, ενώ αναφέρθηκε και στο φθηνό αγροτικό ρεύμα που ζητούν μετ’ επιτάσεως οι αγρότες.

