Με 2% έτρεξε η ανάπτυξη το 3ο τρίμηνο

Η αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση υπολογίστηκε στο 0,6%. Ανοδικά κινήθηκαν οι επενδύσεις, βελτίωση εξαγωγών και μείωση εισαγωγών. Η εικόνα στην κατανάλωση.

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 12:07

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου το 3ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2%, γνωστοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ με ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι με την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων έγινε αναθεώρηση στα δεδομένα των προηγούμενων τριμήνων. Το ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά σε ποσοστό 2,4% (πρώτη εκτίμηση 2,2%) και το δεύτερο κατά 1,6% (από 1,7%).

Για το σύνολο του έτους η πρόβλεψη του προϋπολογισμού κάνει λόγο για ανάπτυξη 2,2% του ΑΕΠ.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.
  • εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

Ετήσιες μεταβολές

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στην στήλη Συνοδευτικό Υλικό. 

