Τι συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συζητήθηκε το ζήτημα των δανείων με ελβετικό φράγκο, ενώ υπέρ των δανειοληπτών δήλωσαν παρουσία ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, αλλά και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, όπως και ενώσεις καταναλωτών, που έχουν καταθέσεις παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών.

Αναλυτικότερα, η πλευρά των δανειοληπτών ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακές τους δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο του δανείου που έλαβαν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι συνήγοροι των δανειοληπτών ανέφεραν ότι «εμείς ζητάμε να κριθεί υπόθεση από φυσικό δικαστή μας και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αποφασίσει περί καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας» και προσθέτουν:

«Ζητάμε από εσάς αυτό που έχει γίνει από άλλες 10 χώρες. Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί 10 ερωτήματα, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία είναι μόνο μερικά από τα κράτη-μέλη που έχουν στείλει τέτοιο ερώτημα. Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα και ότι θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή, διαφορετικά θα στραφούμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

Ακόμα, οι δικηγόροι των δανειοληπτών ανέφεραν ότι ο Άρειος Πάγος είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα μια για πάντα, υποστηρίζοντας πως αν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.

Οι συνήγοροι των τραπεζών υποστήριξαν ότι δεν τίθεται θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας ούτε ζήτημα διαφάνειας. Επικαλέστηκαν, ακόμη τις πολυάριθμες αποφάσεις των Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον δηλωτικό χαρακτήρα του όρου αποπληρωμής δανείων σε ελβετικό φράγκο, ενώ ανέφεραν ότι υπάρχει ήδη νομολογία του ΔΕΕ επί προδικαστικού ερωτήματος ελληνικού δικαστηρίου και ως εκ τούτου θεωρούν ότι είναι άνευ αντικειμένου η αποστολή νέου προδικαστικού ερωτήματος.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της. Έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί πλέον των 100 δανειοληπτών, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής των δανειακών τους συμβάσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ