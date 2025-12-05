#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διεθνής διαγωνισμός για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια.

Διεθνής διαγωνισμός για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 13:59

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», συνολικής έκτασης περίπου 1.026.779,62 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη - Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27.3.2026 και ώρα 16:00.

Το ακίνητο, το οποίο κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, περιλαμβάνει συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, όπως στάβλους, αρένες, κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, κτηνιατρική κλινική κλπ. Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας και συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο.

Σύμφωνα με τον νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής χρήσης, πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών που σχετίζονται με την ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης, δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

Λεπτομέρειες για τη διαγωνιστική διαδικασία: https://growthfund.gr/procurement/prosklisi-ypovolis-prosforon-gia-tin-aksiopoiisi-tou-akinitou-olympiako-ippiko-kentro-markopoulou-attikis-meso-systasis-kai-metavivasis-dikaiomatos-epifaneias/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΤΑ: Κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη αυτή τη στιγμή

H μαρίνα Σκιάθου μπαίνει στις προτεραιότητες του Υπερταμείου

Μέτρα περιορισμού της «κερδοσκοπίας» στα ακίνητα ετοιμάζει η Κομισιόν

Πιερρακάκης: Γυρίζουμε σελίδα, αξιοποιούμε την κοινωφελή περιουσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο