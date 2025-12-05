Στις 15 Δεκεμβρίου το digital economy forum 2025

Με κορυφαίους ομιλητές και ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με την δραστηριοποίηση των εταιρειών στους τομείς της άμυνας, του διαστήματος και της κυβερνοασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών AI στις επιχειρήσεις θα ξεκινήσει τις εργασίες του το digital economy forum 2025, “From vision to impact”, το ετήσιο θεσμικό Συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, στο Athenaeum Intercontinental.

Την εναρκτήρια ομιλία της ενότητας «Άμυνα, διάστημα & κυβερνοασφάλεια: οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες», θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, τονίζοντας τη σημασία της επιτυχούς εισόδου των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας και της κυβερνοασφάλειας, με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, στο πάνελ της ίδιας ενότητας με τη συμμετοχή - μεταξύ άλλων - του Δρ. Κωνσταντίνου Καράντζαλου, Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κυρίου Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) και του κυρίου Παντελή Τζωρτζάκη, Διευθύνοντα Συμβούλου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) θα συζητηθούν οι στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν την επιτυχή δραστηριοποίηση των εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας στις αγορές της άμυνας, του διαστήματος και της κυβερνοασφάλειας.

Η συζήτηση θα αναδείξει τις βασικές τεχνολογικές τάσεις, τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις συνεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα σε αυτούς τους προηγμένους τομείς.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, θα ανοίξει την ενότητα «Οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν το AI» δίνοντας, μέσα από την ομιλία του, σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα.

Στο πάνελ που θα ακολουθήσει, ο κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με σημαντικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις στρατηγικές τους, αξιοποιώντας παράλληλα τις εμπειρίες τους, για την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών AI στις επιχειρήσεις, εξερευνώντας τις αμέτρητες δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα της μελέτης, που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, με τίτλο: «Ψηφιακή Ελλάδα 2025: Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση – Ανάλυση Αποτελεσμάτων», την οποία θα παρουσιάσει ο κύριος Σωτήρης Μπατζιάς, Εταίρος στο τμήμα Strategy & Transactions της Deloitte.

Την κεντρική ομιλία στο κλείσιμο εργασιών-δείπνο του digital economy forum 2025, “From vision to impact”, το οποίο φέτος συμπίπτει με την επέτειο των τριάντα (30) ετών δυναμικής παρουσίας και προσφοράς του ΣΕΠΕ στην εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, έχει προσκληθεί να πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το digital economy forum 2025: “From vision to impact”, μπορείτε να αναζητήσετε στο https://deforum.sepe.gr/