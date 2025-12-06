#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μερική αποκατάσταση της γραμμής Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, την ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Μερική αποκατάσταση της γραμμής Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου

Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 14:42

Αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

