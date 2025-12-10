Κικίλιας: Ανάπτυξη από τις αμερικανικές επενδύσεις σε ναυτιλία, λιμάνια

Στη σημασία της προσέλκυσης αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Με αφορμή τη συνάντηση που είχε χθες (10/12) ο υπουργός με την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τόνισε: «Μετά από πολλά χρόνια πετυχαίνουμε να έρθουν πραγματικές αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα. Ειδικά όταν μιλάμε για επενδύσεις στη ναυτιλία και στις λιμενικές υποδομές, δηλαδή σε λιμάνια, σε αποθηκευτικούς χώρους φυσικού αερίου, στο αναπτυξιακό κομμάτι της θάλασσας, τότε μιλάμε για νέες και πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας.

Μιλάμε για επανεκκίνηση σε πολλά επαγγέλματα που είναι γύρω γύρω από τη θάλασσα, δεν είναι μόνο τα ναυτικά επαγγέλματα. Είναι οι τροφοδοσίες, τα νομικά θέματα σε σχέση με τη θάλασσα, το θέμα της ασφάλειας. Άρα, αν υποθέσουμε ότι στη δυτική Αττική γίνεται μια τέτοια επένδυση σε λιμενική υποδομή, μπορείτε να φανταστείτε την προστιθέμενη αξία για τους εκεί δήμους, τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις, τους φούρνους, τα καταστήματα εστίασης και όλο αυτόν τον οικονομικό μικρόκοσμο ανά περιοχή».

Όπως σημείωσε, «πρωταρχικό μας μέλημα είναι να τα βλέπουμε όλα υπό το πρίσμα να ευημερεί η ελληνική οικογένεια. Πώς θα βοηθήσουμε να έχει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες, πιο καλά πληρωμένες δουλειές και η επόμενη γενιά να μείνει στη χώρα. Όλο αυτό να είναι η πραγματική ανάπτυξη. Τώρα, συμβαδίζει με τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι συνεργασίες με την Αμερική προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια και αυτό είναι σημαντικό στη δύσκολη "γειτονιά" στην οποία ζούμε, με πολλά προβλήματα και πολλές πιέσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός επισήμανε τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζοντας την ισχύ που προσδίδει στη χώρα:

«Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην ποντοπόρο ναυτιλία. Αυτό κάποιοι το ξέχασαν. Εγώ θεωρώ ότι είναι στρατηγικά και σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, η μεγαλύτερη δύναμη ενός υπουργού και μιας χώρας», είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέχεια των παραπάνω, αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται σήμερα για τα ναυτικά και τα συναφή επαγγέλματα, τονίζοντας ότι η συζήτηση στην ελληνική οικογένεια πρέπει να επανέλθει δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε: «Πρέπει η κουβέντα στην ελληνική οικογένεια να αρχίσει ξανά να στρέφεται προς τα επαγγέλματα της θάλασσας. Ένας καπετάνιος σε μεγάλο πλοίο αμείβεται με 14.000–17.000 ευρώ, ένας α’ μηχανικός με πάνω από 15.000 ευρώ, οι ειδικότητες του ξενοδοχειακού τομέα των πλοίων κινούνται στις 4.500, 5.500 ή 6.500 ευρώ.

Αν τα δει κανείς όλα αυτά συνολικά, αντιλαμβάνεται ποιες ευκαιρίες ανοίγονται σήμερα στη ναυτιλία και στα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτή για τους νέους Έλληνες, για την επόμενη γενιά. Παιδιά που ίσως σήμερα δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες, μπορούν μέσα από μια καριέρα δέκα χρόνων στη θάλασσα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια και να ευημερήσουν στη χώρα τους. Αυτό είναι το όνειρο για την επόμενη γενιά, να ζήσει καλύτερα από εμάς».

Προκειμένου να αποτυπώσει τη δυναμική που αναπτύσσεται ήδη στον χώρο της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε: «Στον Πειραιά, πλέον, είναι πάνω από 1.500 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ναυτιλιακά. Φέτος, ταξίδεψαν ακτοπλοϊκά 10.700.000 ταξιδιώτες. Και αυξάνει αυτό. Ενδυναμώνει. Είδα ότι εκκινούν τα έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο επεκτείνεται και ενισχύεται. Το ίδιο και η κρουαζιέρα, που πιστεύω ότι μπορεί να έχει και εμπορικό κομμάτι.

Είδατε την αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης με τους ανάστροφους αγωγούς και τον τρόπο με τον οποίο θα παίξει καίριο ρόλο, ενδεχομένως και γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στο Βόλο, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στην Καβάλα. Έτσι, αναβαθμίζονται και οι λιμενικές υποδομές και στα νησιά μας. Αυτό πάει όλο μαζί. Είναι τουρισμός, ακτοπλοΐα, ποντοπόρος ναυτιλία, ενεργειακές υποδομές, ναυτικά επαγγέλματα».