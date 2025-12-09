Ποιες μετοχές προτείνει για το 2026 η Vigor Finance ΑΕΠΕΥ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνει η Vigor Finance ΑΕΠΕΥ, εισέρχεται σε μια περίοδο ενισχυμένης δυναμικής για το 2026, υποστηριζόμενο από τρεις θεμελιώδεις παράγοντες:

(α) τη μετάβασή του στις ώριμες αγορές,

(β) τις ελκυστικές αποτιμήσεις των εισηγμένων εταιρειών και

(γ) το σταθερό και αναπτυσσόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Η συνδυαστική επίδραση των παραπάνω ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα σημαντικών κλάδων, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός, το real estate & development, οι holding εταιρείες και ο τραπεζικός τομέας. Οι προοπτικές για το 2026 κρίνονται ιδιαίτερα θετικές, ενώ αναμένεται συνέχιση της ανόδου της ελληνικής αγοράς, με διεύρυνση της συμμετοχής διεθνών θεσμικών επενδυτών.

1. Μακροοικονομικό και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον

1.1 Αναβάθμιση στις ώριμες αγορές

Η πρόσφατη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον δείκτη των ώριμων αγορών ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τη θεσμική της θωράκιση, την πρόσβαση σε μεγαλύτερα διεθνή κεφάλαια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές εισροές από διεθνή επενδυτικά funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ώριμες αγορές.

1.2 Ελκυστικές Αποτιμήσεις

Παρά τη σημαντική άνοδο της αγοράς τα τελευταία έτη, οι αποτιμήσεις των ελληνικών εισηγμένων παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές ώριμες αγορές. Η διατήρηση ελκυστικών δεικτών (P/E, P/BV) ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω ανόδου.

1.3 Σταθερό και αναπτυσσόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον

Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους, σταθερή επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, αυξητικούς ρυθμούς του ΑΕΠ, ενισχυμένη επενδυτική εμπιστοσύνη σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Η πρόοδος αυτή δημιουργεί ένα σταθερό υπόβαθρο για την επιχειρηματική ανάπτυξη των εισηγμένων εταιρειών.

2. Ανάλυση Κλάδων και Επιλεγμένων Εταιρειών

2.1 Ενέργεια – ΔEH, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Ο ενεργειακός κλάδος αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς για την ελληνική οικονομία, λόγω της επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, των μεγάλων επενδύσεων σε ΑΠΕ, των επενδύσεων σε δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας.

ΔΕΗ και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ αναμένεται να επωφεληθούν από την αύξηση εγκατεστημένης ισχύος, έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.

2.2 Τουρισμός – Aegean, ONEX. Ο τουρισμός διατηρεί το ρόλο του ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι προοπτικές για το 2026 στηρίζονται σε σταθερή άνοδο των αφίξεων, βελτίωση της τουριστικής υποδομής, ενίσχυση της αεροπορικής και θαλάσσιας συνδεσιμότητας.

Η Aegean και η ONEX/ONYX αναμένεται να καταγράψουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης λόγω της αυξημένης ζήτησης και της στρατηγικής επέκτασης.

2.3 Development – LAMDA Development. Ως ο κορυφαίος ελληνικός όμιλος ανάπτυξης ακινήτων, η LAMDA υλοποιεί μεγάλα εμπορικά, οικιστικά και επιχειρησιακά έργα, έχει στο επίκεντρο το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Το project εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πολυετή ροή εσόδων και σημαντική υπεραξία για τους μετόχους.

2.4 Real Estate – Premia ΑΕΕΑΠ. Η Premia ΑΕΕΑΠ αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μεδιαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (logistics, φοιτητικές εστίες, big-box καταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία), σταθερές μισθωτικές αποδόσεις, στρατηγική γεωγραφική και κλαδική διασπορά κινδύνου. Η σταθερή ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και η άνοδος της ζήτησης για logistics ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές.

2.5 Υποδομές – ΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ. Οι όμιλοι ΑΚΤΩΡ και ΑΒΑΞ αποτελούν βασικούς πυλώνες του κλάδου υποδομών με σημαντικά ανεκτέλεστα έργα, ισχυρή παρουσία σε αυτοκινητοδρόμους, ενεργειακά έργα και διεθνείς αγορές, έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κλάδος παρουσιάζει θετικές προοπτικές λόγω των μεγάλων δημόσιων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματισμό.

2.6 Εταιρείες συμμετοχών – Intracom. Η Intracom διαθέτει στρατηγικές συμμετοχές σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, κυρίως στις υποδομές, στα ακίνητα, στην τεχνολογία. Η αξία του χαρτοφυλακίου της και οι προοπτικές για μελλοντικές υπεραξίες ενισχύουν τη θετική επενδυτική προοπτική.

2.7 Ασφαλιστικός Κλάδος – Europa Holdings. Ο ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού, ενισχυμένος από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης, τις ευνοϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις. Εταιρείες με άδεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών, όπως η Ευρώπη Ασφαλιστική, διαθέτουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά υψηλής ζήτησης.

2.8 Τραπεζικός Κλάδος. Ο τραπεζικός κλάδος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία του, υποστηριζόμενος από υψηλή κερδοφορία, περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, σταθερή επιστροφή του ενδιαφέροντος από διεθνείς επενδυτές. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

2.9 Intralot. H πρόσφατη συναλλαγή-σύμπραξη μεταξύ της Intralot και της Bally’s είναι στρατηγικής σημασίας, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ενιαίου, παγκόσμιου ομίλου τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών. Η συμφωνία αυτή ενισχύει το αποτύπωμα και τις δυνατότητες των δύο οργανισμών. Ο νέος ενοποιημένος όμιλος έχει εκτιμώμενα ετήσια έσοδα που προσεγγίζουν το 1,1 δισ. ευρώ.

3. Συμπεράσματα

Οι προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2026 θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές. Η σύμπλευση ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, θεσμικών αναβαθμίσεων και ελκυστικών αποτιμήσεων δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επιπλέον άνοδο σε σειρά κλάδων. Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία, σταθερότητα και προοπτικές ανάπτυξης βρίσκουν στην ελληνική αγορά σημαντικές ευκαιρίες τοποθέτησης.