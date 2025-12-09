Ευρωπαϊκή Ενωση σε Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο υπερασπίστηκε τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τους σκληρούς χαρακτηρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την ηγέτιδα σε αυτό το σπίτι, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, που μπορεί να μας καθοδηγήσει στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος» δήλωσε η Πίνιο.

Η Πίνιο εξήρε επίσης τους «πολλούς άλλους ηγέτες στην κεφαλή των 27 κρατών-μελών που αποτελούν μέρος αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αυτού του ειρηνευτικού εγχειρήματος, οι οποίοι ηγούνται της ΕΕ με όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, από το εμπόριο έως τον πόλεμο στη γειτονιά μας»

Πρόσθεσε: «Ας εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επαναλάβω αυτό που αποτελεί το αίσθημα πολλών από τα εκατομμύρια των πολιτών στην ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας.

Η Ευρώπη έχει επανειλημμένως δεχθεί επιθέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, με ένα αμερικανικό μανιφέστο εθνικής ασφάλειας να υποστηρίζει ότι η ήπειρος βρίσκεται σε πολιτισμική παρακμή, και ανώτατους αξιωματούχους να στηλιτεύουν το μπλοκ για λογοκρισία, μετά την απόφαση της Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.