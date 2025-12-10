#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θεοδωρικάκος: Νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στις ΗΠΑ, είχε τις πρώτες του συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 21:24

Συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στις ΗΠΑ, είχε τις πρώτες του συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είχε ξεχωριστές επαφές με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας κ. Νταγκ Μπέργκαμ, με τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, κ. Τζέικομπ Χέλμπεργκ, με τον επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας Χένρι Χέντριγκς καθώς και τον Ρόμπερτ 'Αντριους, διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Στην ατζέντα των συναντήσεων βρέθηκαν οι νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η αναβάθμιση της χώρας μας ως διαμετακομιστικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, η ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και θέματα έρευνας και καινοτομίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

