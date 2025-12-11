Βαριά ονόματα στους υποψήφιους για την «Ακτή Βουλιαγμένης»

Στο τέλος Ιανουαρίου τοποθετείται η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή για την αξιοποίηση της «Ακτής Βουλιαγμένης» στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού που διενεργεί η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Στη β’ φάση της σχετικής διαδικασίας δεσμευτική προσφορά υπέβαλαν τελικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ, τέσσερα επενδυτικά σχήματα.

Πιο συγκεκριμένα, το «παρών» στη κατάθεση προσφορών έδωσε η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., συμφερόντων των Σάμι και Λούσι Φάις, που δραστηριοποιείται στην αγορά της λιανικής και εσχάτως στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Δεσμευτική προσφορά υπέβαλε επίσης η κοινοπραξία της Evergood Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων (Goody's, Everest, La Pasteria κ.λπ.), που ανήκει στον όμιλο Vivartia, ο οποίος έχει εξαγοραστεί από το fund CVC Capital, και της Γευσήνους Α.Ε.Β.Ε., της εταιρείας βιομηχανικού catering του Κρητικού επιχειρηματία Μανώλη Βαβουράκη.

Στη β’ φάση του διαγωνισμού συμμετείχε και η κοινοπραξία της Reds, μέλους του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με την «Αποθήκες Αιγαίου Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» του Γιώργου Μελισσανίδη, γιου του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη, με διακριτικό τίτλο «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης».

Την τετράδα των ενδιαφερομένων για την αξιοποίηση του «φιλέτου» της Βουλιαγμένης συμπλήρωσε η εταιρεία Air Canteen, θυγατρική του ομίλου «Γρηγόρης» του Βλάσση Γεωργάτου.

Εκτός της διαδικασίας έμεινε η Athens Beach Club Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων (ABC), η οποία ιδρύθηκε το 2019 ως θυγατρική κατά 100% της ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε., των ομίλων Κωνσταντακόπουλου - Olayan (πρώην Hilton, Costa Navarino) και πλέον σε αυτή συμμετέχουν ο όμιλος Intracom, συμφερόντων του Σωκράτη Κόκκαλη, και η Litti που ανήκει στον όμιλο του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινό σχήμα ΤΕΜΕΣ, Intracom και Προκοπίου με όχημα την ABC έχει αναλάβει την ανάπλαση της Ακτής Β’ Βούλας.

Στη β’ φάση του διαγωνισμού δεν συμμετείχε ούτε η «The Margi Α.Ε.», συμφερόντων των αδελφών Θεόδωρου και Γιάγκου Αγιοστρατίτη, η οποία διατηρεί το πολυτελές boutique ξενοδοχείο «The Margi Luxury Hotel» στη Βουλιαγμένη και τη «The Margi Farm» στα Καλύβια.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός της διαδικασίας είχε μείνει ήδη η Montekavo Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία, συμφερόντων του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

Το χρονοδιάγραμμα

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, προσεχώς θα ακολουθήσουν ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή. Στόχος της θυγατρικής του Υπερταμείου είναι η ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή να γίνει έως το τέλος Ιανουαρίου. Σε δεύτερο χρόνο, θα απαιτηθεί η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα κρίσιμο για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για 20 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 χρόνια.

Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο-ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς».

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» είναι η δημοφιλέστερη οργανωμένη και προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.