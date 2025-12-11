#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χατζηθεοδοσίου: Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών αλλά η οικονομία πρέπει να λειτουργεί

Τόσο οι οικονομικές διεκδικήσεις τους όσο και οι χαμηλές τιμές που πουλάνε τα προϊόντα τους, τα οποία φτάνουν όμως σε πολλαπλάσια τιμή στον καταναλωτή, είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Χατζηθεοδοσίου: Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών αλλά η οικονομία πρέπει να λειτουργεί

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 09:20

«Στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι αγρότες για το σήμερα και το αύριο του πρωτογενούς τομέα», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 

Οπως επισημαίνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου, «τόσο οι οικονομικές διεκδικήσεις τους όσο και οι χαμηλές τιμές που πουλάνε τα προϊόντα τους, τα οποία φτάνουν όμως σε πολλαπλάσια τιμή στον καταναλωτή, είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

Παράλληλα, όμως, πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις που έχει για την οικονομία το πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η μόνη λύση είναι να καλέσει η κυβέρνηση τους αγρότες σε έναν ειλικρινή και όχι προσχηματικό διάλογο. Η συζήτηση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση και με πραγματική διάθεση της κυβέρνησης να «σκύψει» πάνω από τα προβλήματα των αγροτών. Και το κυριότερο, να υπάρξουν οι βέλτιστες λύσεις, όπου αυτό είναι εφικτό.

Σεβόμαστε απόλυτα των αγώνα των αγροτών, ωστόσο, ταυτόχρονα, πρέπει και η οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Eurolife: Δωρεάν επαναπιστοποιήσεις στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιόρτασε τα 100 χρόνια του

Συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με Κρητικούς αγρότες

Βαριά η λίστα των γαλάζιων παραπόνων για τους αγρότες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο