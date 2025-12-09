Ευρώπη - ΗΠΑ καταστρώνουν σχέδιο για να «εξαφανίσουν» Temu και Shein

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις πρωτοβουλίες της Γαλλίας και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτήσουν και να εφαρμόσουν σχέδιο ώστε να «χτυπήσουν» τις κινεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μεταξύ αυτών Temu, Shein, AliExpress και Alibaba, οι οποίες πωλούν σχεδόν τα πάντα σε καταναλωτές σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον, ο Τραμπ -με τη χαρακτηριστική του «business mentality»- θεωρεί ότι η ρύθμιση της αγοράς μέσω κανονισμών και δασμών είναι πιο αποτελεσματική από έναν ανοιχτό δασμολογικό πόλεμο με την Κίνα.

Η πρόσφατη ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ - ΗΠΑ στον τομέα αυτόν καταδεικνύει ότι οι δύο πλευρές βλέπουν πλέον τις μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ως πεδίο γεωπολιτικού και εμπορικού ανταγωνισμού.

Η Γαλλία στην πρώτη γραμμή

Μεταξύ των κρατών-μελών που πιέζουν περισσότερο για επιθετικά μέτρα είναι η Γαλλία. Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για:

1. Αυστηρές κυρώσεις βάσει των κανονισμών Digital Services Act (DSA) και General Product Safety Regulation (GPSR).

2. Επιβολή περιβαλλοντικών και καταναλωτικών φόρων ειδικά στις «ultra fast fashion» εταιρείες.

3. Ακόμη και προσωρινή αναστολή λειτουργίας εταιρειών όπως η Shein, αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις. Η Γαλλία ισχυρίζεται ότι πολλά από τα προϊόντα σε τομείς όπως καλλυντικά και παιχνίδια μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον καταναλωτή καθώς περιέχουν ουσίες που δεν «περνούν» από τον ευρωπαϊκό «ΕΟΦ».

Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ακόμη κι αν δεν υπάρξει ομοφωνία σε επίπεδο ΕΕ, αρκετά κράτη είναι έτοιμα να προχωρήσουν με εθνικά μέτρα. Η Γαλλία ήδη προετοιμάζεται να το κάνει και πιέζει για προσωρινά μέτρα πριν τις χριστουγεννιάτικες αγορές του 2025, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφορία των χαμηλού κόστους δεμάτων από Temu, Shein, AliExpress και Alibaba.

Από τα «μικροδέματα» στο συνολικό στρατηγικό πλαίσιο

Η κατάργηση της απαλλαγής δασμών για πακέτα έως 150 ευρώ, που εισάγονται από τρίτες χώρες, ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, το 2024 έφτασαν στα σύνορα της ΕΕ περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας, εκ των οποίων το 91% προέρχεται από Κίνα.

Ο ρόλος της Φον ντερ Λάιεν

Πηγές από τις Βρυξέλλες ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι η πρόεδρος της Κομισιόν ψάχνει απεγνωσμένα μια «νίκη». Η υποβολή προτάσεων προς τους ηγέτες για τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου είναι ένα βήμα (γι’ αυτήν) για να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να κερδίσει την εύνοια όχι μόνο του Μακρόν αλλά και του Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται:

1. Eπιβολή «τελών χειρισμού» (π.χ. 2 ευρώ ανά δέμα για απευθείας αποστολές σε καταναλωτές).

2. Yποχρεωτική καταχώριση των πλατφορμών ως εισαγωγέων, με πλήρη συμμόρφωση με ΦΠΑ, τελωνειακούς κανόνες, ασφάλεια προϊόντων και πρότυπα ποιότητας

3. Εντατικοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς DSA / GPSR.

Τι αλλάζει για τον Ευρωπαίο και τον Έλληνα καταναλωτή

Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι πλατφόρμες Temu, Shein, AliExpress λειτουργούν για τους καταναλωτές ως «φθηνή ανάσα» σε εποχές κρίσης κόστους ζωής.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, το 77 % των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ προχώρησε σε τουλάχιστον μία online αγορά το 2024.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τους υπουργούς Οικονομικών της ζώνης του ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του δείπνου. Η Γαλλία θέλει να το θέσει έστω και ανεπίσημα και στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ στο Ecofin στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτά τα συμβούλια αναμένεται να λειτουργήσουν και ως προπομπός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ηγετών της ΕΕ, που θα διεξαχθεί στις 18-19 Δεκεμβρίου.