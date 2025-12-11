#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξημένος στα 34,48 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών εταιρειών τον Οκτώβριο

Ο τζίρος των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων αυξήθηκε 2,5% τον Οκτώβριο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη άνοδο.

Αυξημένος στα 34,48 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών εταιρειών τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 12:16

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Οκτωβρίου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 34.486.065 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, που είχε ανέλθει 33.651.923 χιλ. ευρώ

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, κατά 15,2%, και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 0,6%.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών το Νοέμβριο

Μειωμένος ο δείκτης τιμών για τις εισαγωγές στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ

Άλμα 6,4% της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο του 2025

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο