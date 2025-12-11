Ελληνικά προϊόντα διατροφής στην αγορά των ΗΠΑ

Στη στρατηγικής σημασίας αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ελληνικές εξαγωγές, η Enterprise Greece οργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά την εθνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας PLMA Chicago 2025, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση παγκοσμίως στο συγκεκριμένο τομέα. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 2025 στο Donald E. Stephens Convention Center του Σικάγο.

Η PLMA Chicago αποτελεί θεσμό-ορόσημο για την αμερικανική ήπειρο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους λιανέμπορους που αναζητούν καινοτόμα προϊόντα και νέες προτάσεις για την ενίσχυση των χαρτοφυλακίων τους, καλύπτοντας τις ανάγκες των 350 εκατομμυρίων Αμερικανών καταναλωτών. Φέτος συμμετείχαν περισσότερες από 1.900 επιχειρήσεις από 63 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την εμπορική δυναμική της διοργάνωσης.

Στο εθνικό περίπτερο, που οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την Enterprise Greece, συμμετείχαν 9 εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων: JANNIS S.A., LATROVALIS & CO, VAMVALIS SA, KOURANTIDIS NIKOLAOS “REGINA”, PALIRIA SA, EVOIKI ZIMI SA, STYLIS OLIVE PRODUCERS COOPERATIVES, KENTRIS SA, BARBA STATHIS SA. Οι εταιρείες παρουσίασαν μια ευρεία γκάμα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής, πραγματοποιώντας δεκάδες στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με σημαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς.

Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισε επίσης η παρουσία και στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Ευβοίας που συνέδραμαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. Την ελληνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Σικάγο, κ. Εμμανουήλ Κουμπαράκης, καθώς και η Επικεφαλής του Εμπορικού Γραφείου της Ελλάδας στο Σικάγο, κα Αναστασία Ζωγράφου (Γενική Σύμβουλος ΟΕΥ Β’), οι οποίοι συνομίλησαν εκτενώς με τους Έλληνες εκθέτες.

Η κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς για την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα, με κλάδους όπως αυτός της κονσερβοποιίας να συμβάλλουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις εξαγωγές και να στηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα. Με τις πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις ΗΠΑ να αγγίζουν τα 250 δισ. δολάρια το 2024, η αγορά αυτή παραμένει ένας ελκυστικός και πολλά υποσχόμενος προορισμός για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Για την ελληνική παρουσία στην PLMA Chicago 2025, μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος: «Η συνεχής και ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας στην PLMA Chicago επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση για τη συστηματική διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικότητα και εξωστρεφή προσανατολισμό. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενισχύει την παρουσία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης.»