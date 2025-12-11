#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε την πλατφόρμα myDATA και τα αποτελέσματα που έχει αποφέρει η λειτουργία της στην ενίσχυση της φορολογικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, καθώς και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων μέσω του my1521.

ΑΑΔΕ: Συνάντηση του διοικητή με την Επίτροπο Φορολογίας της Νέας Υόρκης

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 16:55

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, αλλά και των νέων μορφών επενδύσεων, όπως τα κρυπτονομίσματα, συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- κατά τη συνάντηση, που είχε στην Νέα Υόρκη ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, με την Επίτροπο Φορολογίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Amanda Hiller.

Κατά τη συνάντηση, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά τόσο με τις νέες μορφές φοροδιαφυγής, όσο και με τα εργαλεία εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων και μείωσης της φορολογικής απάτης.

Επίσης, οι δύο επικεφαλής συζήτησαν για τα εργαλεία που αναπτύσσουν για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με βάση τις τάσεις που καταγράφονται σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας που προτιμούν οι πολίτες, καθώς και τη στρατηγική που υλοποιούν για τις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές με σκοπό την αύξησης της αποτελεσματικότητα στον τομέα της φορολογικής εξυπηρέτησης.

