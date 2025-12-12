#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δεκαπέντε συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κόντρα στην Εξεταστική Επιτροπή με καταγγελίες ότι στους συλληφθέντες υπάρχει γαλάζιο στέλεχος αλλά και κουμπάρος του Ν. Ανδρουλάκη.

Δεκαπέντε συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 08:36

Τελ. Ενημ.: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 10:22

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στην Κρήτη για τον εντοπισμό ατόμων που πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, εξαπατώντας έτσι τους αρμόδιους φορείς και αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν προσαχθεί 15 άτομα τα οποία φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.

Aνάμεσα στους προσαχθέντες είναι λογιστές, αγρότες, ένας δικηγόρος και ο πρόεδρος ενός συνεταιρισμού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ’ οίκον έρευνες. Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.

Υπολογίζεται ότι συνολικά 42 εμπλεκόμενοι εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις ποσό άνω του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ψευδείς αιτήσεις των εμπλεκομένων, μέσω των οποίων εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλονταν μέσω ενός συγκεκριμένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων.

«Συνελήφθη και ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη»

Με αφορμή την υπόθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων είναι και το «γαλάζιο» στέλεχος κ. Χιλεντζάκης, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέτεινε πως συνελήφθη και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, κ. Λαμπράκης.

 

