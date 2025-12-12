Βουλή: Αρχίζει σήμερα η πενθήμερη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Με τις ομιλίες των γενικών εισηγητών από τις οκτώ κοινοβουλευτικές ομάδες ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια η πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, η οποία, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική πρακτική, λειτουργεί και ως διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Την έναρξη της διαδικασίας αναλαμβάνουν οι γενικοί εισηγητές που όρισαν τα κόμματά τους: από τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ο Πάρις Κουκουλόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, από τη Νέα Αριστερά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος, από τη Νίκη ο Ανδρέας Βορύλλας και από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των ειδικών εισηγητών, οι οποίοι θα μιλούν εναλλάξ ανά κοινοβουλευτική ομάδα: για τη Νέα Δημοκρατία οι Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή· για το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και Αικατερίνη Σπυριδάκη· για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου· για το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος-Βασίλειος Μεταξάς· για τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος· για την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας· για τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης· για την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ θα τοποθετηθεί και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το νομοσχέδιο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ