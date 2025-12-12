Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου της Φλώρινας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 09:54

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας, με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 1.646.209,96 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική εκσυγχρονισμού δημόσιων υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Φλώρινας.

 

