Κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν χωράφια νεκρών ιδιοκτητών

Συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ φέρεται να είχε η οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη. Δεκαπέντε συλλήψεις, μεταξύ αυτών πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού και γνωστός λογιστής.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 16:30

Χειροπέδες σε 15 άτομα στην Κρήτη πέρασε το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής και συνεχίζεται, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 15 συλληφθέντες, μεταξύ 42 κατηγορουμένων, υπέβαλαν ακόμη και φέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας χωράφια νεκρών ιδιοκτητών.

Ανάμεσά τους, σημειώνει η ΕΡΤ, ξεχωρίζει o γνωστός αρχισυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, Μύρων Χιλετζάκης, o οποίος φέρεται να ηγεμονεύει στο κύκλωμα από το 2019. Εμπλέκει και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της πεθεράς του, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων είναι αγρότες, μία δικηγόρος και ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, επίσης πολύ γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο του νησιού.

Στο γραφείο του λογιστή, βρέθηκαν σύμφωνα με την Αστυνομία, 7.000 ευρώ.

Με αφορμή την υπόθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι ο κ. Χιλεντζάκης είναι «γαλάζιο» στέλεχος, ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέτεινε πως συνελήφθη και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, κ. Λαμπράκης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

