Πετραλιάς: Η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρωζώνη, δεν αποκλίνει

Οι ανισότητες έχουν χειροτερέψει από το 2019 μέχρι σήμερα, είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη, στο μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. «Η θέση μας χειροτερεύει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει βελτιωθεί. Άρα αυτό που λέτε ότι συγκλίνουμε δεν είναι αληθές, αποκλίνουμε», είπε η κα Αχτσιόγλου απευθυνόμενη στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά, στον οποίο έθεσε το ερώτημα, τι μπορούν να πληρώσουν οι μισοί Έλληνες, που παίρνουν μισθό 820 ευρώ.

«Η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα που δεν έχει μπορέσει να ανακτήσει τις απώλειες», από την οικονομική κρίση ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ Νίκη, Σπ. Τσιρώνης και πρόσθεσε: «Ο μέσος Έλληνας δεν αντέχει άλλο την "ανάπτυξή" σας. Έφτασε "ο κόμπος στο χτένι". Ή αποφασίζετε να κάνετε αναδιανομή πλούτου από πάνω προς τα κάτω [. . .] ή δεν θα μείνει τίποτα από την κοινωνική συνοχή», τόνισε ο κ. Τσιρώνης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθ. Πετραλιάς είπε ότι ο μέσος μισθός το 2020 ήταν πέντε χιλιάδες ευρώ μικρότερος από το 2025, ενώ «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, που είναι ο κατεξοχήν δείκτης σύγκλισης, το 2019 με το 2026 έχει αυξηθεί 15,7% στη χώρα μας και στην Ευρωζώνη 5%. Άρα συγκλίνουμε», σημείωσε ο κ. Πετραλιάς. «Επειδή ανέφεραν η κυρία Αχτσιόγλου και η κυρία Τσαπανίδου πριν ότι οι Έλληνες, το 2019, ζούσαν καλύτερα και ότι τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται, στις 25 Νοεμβρίου, πριν λίγες μέρες, η Eurostat έβγαλε αύξηση 22,3% των πραγματικών εισοδημάτων από το 2018 στο 2024. Αυτή ήταν η μεταβολή των πραγματικών με σταθερές τιμές», είπε ο κ. Πετραλιάς.